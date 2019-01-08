Мерсон обвинил "Арсенал" в "футбольных преступлениях"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" совершил преступления, заключив обременительный контракт с Месутом Озилом и позволяя Аарону Рэмси уйти из клуба свободным агентом.

Год назад "канониры" все-таки закрыли вопрос с будущим Озила, но сделали это дорогой ценой — теперь немец зарабатывает рекордные в истории клуба 350 тысяч фунтов в неделю.



Кроме того, "Арсеналу" грозит расставание с Рэмси, который, находясь на пике своей карьеры, уходит из клуба по окончании сезона безо всякой компенсации. С такими управленческими решениями, считает Мерсон, "канонирам" не видать титула Премьер-Лиги еще десятилетия.



"Они позволяют Рэмси уйти, и это показатель очень, очень плохого управления клубом. Допустить, чтобы игрок в его возрасте, в самом расцвете сил, ушел бесплатно — это футбольное преступление".



"Теперь им придется искать ему замену, и это будет стоить денег. Но до тех пор, пока они не решат свою проблему с Озилом, им будет сложно приглашать игроков".



"Потому что, предложив 50-60 миллионов фунтов за кого-нибудь, этот игрок первым делом скажет, что хочет получать столько же, сколько Озил".



"А когда клуб скажет игроку, что тот не получит желаемого, игрок просто откажется от перехода. Именно это произошло с Рэмси".



"Сколько лет отделяет "Арсенал" от победы в Премьер-Лиге? А как вы сам думаете? Лет 20! Они в миллионах миль от этого, и глядя на них прямо сейчас, кажется, что им не хватает семи игроков до чемпионства. Я не представляю их чемпионами еще очень, очень долго", — сообщил Мерсон в эфире.