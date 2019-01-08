Мерсон обвинил "Арсенал" в "футбольных преступлениях"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" совершил преступления, заключив обременительный контракт с Месутом Озилом и позволяя Аарону Рэмси уйти из клуба свободным агентом.
Год назад "канониры" все-таки закрыли вопрос с будущим Озила, но сделали это дорогой ценой — теперь немец зарабатывает рекордные в истории клуба 350 тысяч фунтов в неделю.
Кроме того, "Арсеналу" грозит расставание с Рэмси, который, находясь на пике своей карьеры, уходит из клуба по окончании сезона безо всякой компенсации. С такими управленческими решениями, считает Мерсон, "канонирам" не видать титула Премьер-Лиги еще десятилетия.
"Они позволяют Рэмси уйти, и это показатель очень, очень плохого управления клубом. Допустить, чтобы игрок в его возрасте, в самом расцвете сил, ушел бесплатно — это футбольное преступление".
"Теперь им придется искать ему замену, и это будет стоить денег. Но до тех пор, пока они не решат свою проблему с Озилом, им будет сложно приглашать игроков".
"Потому что, предложив 50-60 миллионов фунтов за кого-нибудь, этот игрок первым делом скажет, что хочет получать столько же, сколько Озил".
"А когда клуб скажет игроку, что тот не получит желаемого, игрок просто откажется от перехода. Именно это произошло с Рэмси".
"Сколько лет отделяет "Арсенал" от победы в Премьер-Лиге? А как вы сам думаете? Лет 20! Они в миллионах миль от этого, и глядя на них прямо сейчас, кажется, что им не хватает семи игроков до чемпионства. Я не представляю их чемпионами еще очень, очень долго", — сообщил Мерсон в эфире.
08.01.2019 23:00
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Я надеюсь Эмери знает что делает. Не совсем понимаю кто должен прийти на его место.
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Ох, сколько мы уже чепухи слышали от Мёрсона? Из-за своих неадекватных интервью этот человек уже давно ничего общего с Арсеналом не имеет. Зато ситуацию с контрактом Рэмси описывает так, как будто всё происходило прямо под его глазами. Пресса, клуб и сам Рэмси неоднократно давали понять, что именно АРСЕНАЛ по просьбе Эмери отозвал новый контракт Аарона. Зарплата там была прописана вдвое меньше чем у Озила и даже его Эмери гонит из клуба, несмотря на топовую игру в последних матчах.
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