Алиссон выбрал "Ливерпуль" из-за истории

Алиссон Голкипер Алиссон признался, что отправился в "Ливерпуль" прошлым летом из-за богатой истории мерсисайдского клуба и своего желания вписать в нее свое имя.

Напомним, прошлым летом Алиссон перебрался на "Энфилд" из "Ромы" в статусе самого дорого голкипера мира — 67 миллионов фунтов.

Интерес к первому номеру сборной Бразилии в то время проявлял и "Челси", находившийся на пороге расставания с Тибо Куртуа, однако выбор в пользу "Ливерпуля" был для Алиссона легким.

"Я выбрал "Ливерпуль" по тем же причинам, что и "Рому", когда уезжал из Бразилии — я подумал, что так будет лучше всего для моей карьеры".

"Челси" находился в процессе смены главного тренера и не попал в Лигу Чемпионов. Кроме того, я всегда восхищался историей "Ливерпуля". Этот клуб обладает пятью Кубками европейских чемпионов в своем трофейном кабинете. Я действительно хотел быть частью этой истории".

"Я был очень близок к тому, чтобы выиграть это соревнование с "Ромой", а теперь я упорно тружусь, чтобы сделать это с "Ливерпулем". Что такое жизнь, если не борьба за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Алиссон в интервью FourFourTwo.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 719

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Последние комментарии:




  1. reams 08.01.2019 22:36 # reams
    такая же дырка, что и кепа

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  2. firmino9 08.01.2019 22:33 # firmino9
    Пишите новую историю, пидоры. Мы стареем уже

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  3. iceman90 08.01.2019 22:23 # iceman90
    Че тогда не выбрал Лидс, Нотингем Форест или Блекберн?)

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  4. sisyazavr 08.01.2019 22:16 # sisyazavr
    Продолжит бестрофейку, бестолковый.

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  5. electric 08.01.2019 22:10 # electric
    kak je K P A C U B O

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  6. shmanisa 08.01.2019 22:10 # shmanisa
    Ещё один зомби

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  7. frisby 08.01.2019 22:08 # frisby
    просто насцал в рот всем пластиковым рентбоям из щолси

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  8. tot35 08.01.2019 22:07 # tot35
    Ниче не светит тебе дурак.

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  9. marik527 08.01.2019 22:07 # marik527
    Не прогодал с выбором! Ну и в правду на мой взгляд сейчас лучший в мире на своей позиции

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  10. royal-arsenal 08.01.2019 22:06 # royal-arsenal
    Я тоже в школе любил историю

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  11. chr1s8rown 08.01.2019 22:06 # chr1s8rown
    U CHELSI EST ISTORIYA. ONA NAZYVAETSYA KAK TERI POIMEL JENU BRIDGA

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  12. recyjoed 08.01.2019 22:04 # recyjoed
    Буквально пару лет назад о нем никто ничего не знал, а сейчас он лучший в мире. Вот это я понимаю прогресс!

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