Алиссон выбрал "Ливерпуль" из-за истории
Голкипер Алиссон признался, что отправился в "Ливерпуль" прошлым летом из-за богатой истории мерсисайдского клуба и своего желания вписать в нее свое имя.
Напомним, прошлым летом Алиссон перебрался на "Энфилд" из "Ромы" в статусе самого дорого голкипера мира — 67 миллионов фунтов.
Интерес к первому номеру сборной Бразилии в то время проявлял и "Челси", находившийся на пороге расставания с Тибо Куртуа, однако выбор в пользу "Ливерпуля" был для Алиссона легким.
"Я выбрал "Ливерпуль" по тем же причинам, что и "Рому", когда уезжал из Бразилии — я подумал, что так будет лучше всего для моей карьеры".
"Челси" находился в процессе смены главного тренера и не попал в Лигу Чемпионов. Кроме того, я всегда восхищался историей "Ливерпуля". Этот клуб обладает пятью Кубками европейских чемпионов в своем трофейном кабинете. Я действительно хотел быть частью этой истории".
"Я был очень близок к тому, чтобы выиграть это соревнование с "Ромой", а теперь я упорно тружусь, чтобы сделать это с "Ливерпулем". Что такое жизнь, если не борьба за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Алиссон в интервью FourFourTwo.
08.01.2019 22:00
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Последние комментарии:
такая же дырка, что и кепа
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Пишите новую историю, пидоры. Мы стареем уже
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Че тогда не выбрал Лидс, Нотингем Форест или Блекберн?)
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Продолжит бестрофейку, бестолковый.
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kak je K P A C U B O
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Ещё один зомби
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просто насцал в рот всем пластиковым рентбоям из щолси
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Ниче не светит тебе дурак.
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Не прогодал с выбором! Ну и в правду на мой взгляд сейчас лучший в мире на своей позиции
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Я тоже в школе любил историю
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U CHELSI EST ISTORIYA. ONA NAZYVAETSYA KAK TERI POIMEL JENU BRIDGA
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Буквально пару лет назад о нем никто ничего не знал, а сейчас он лучший в мире. Вот это я понимаю прогресс!
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