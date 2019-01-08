Алиссон выбрал "Ливерпуль" из-за истории

Голкипер Алиссон признался, что отправился в "Ливерпуль" прошлым летом из-за богатой истории мерсисайдского клуба и своего желания вписать в нее свое имя.

Напомним, прошлым летом Алиссон перебрался на "Энфилд" из "Ромы" в статусе самого дорого голкипера мира — 67 миллионов фунтов.



Интерес к первому номеру сборной Бразилии в то время проявлял и "Челси", находившийся на пороге расставания с Тибо Куртуа, однако выбор в пользу "Ливерпуля" был для Алиссона легким.



"Я выбрал "Ливерпуль" по тем же причинам, что и "Рому", когда уезжал из Бразилии — я подумал, что так будет лучше всего для моей карьеры".



"Челси" находился в процессе смены главного тренера и не попал в Лигу Чемпионов. Кроме того, я всегда восхищался историей "Ливерпуля". Этот клуб обладает пятью Кубками европейских чемпионов в своем трофейном кабинете. Я действительно хотел быть частью этой истории".



"Я был очень близок к тому, чтобы выиграть это соревнование с "Ромой", а теперь я упорно тружусь, чтобы сделать это с "Ливерпулем". Что такое жизнь, если не борьба за свои мечты? Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Алиссон в интервью FourFourTwo.