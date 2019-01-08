Гвардиола отметил работу академии "Сити" после трансфера Диаса в "Реал"

Браим Диас Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в переходе вингера Браима Диаса в "Реал" свидетельство того, насколько хорошо работает академия "горожан".

На текущей неделе чемпионы Премьер-Лиги продали 19-летнего Диаса в "Реал", заключив сделку стоимостью 22 миллиона фунтов, хотя контракт Браима истекал уже в конце сезона.

По словам Гвардиолы, он не хотел удерживать игрока в "Сити" насильно. Каталонец предпочитает акцентировать внимание на успехах академии своего клуба, за последнее время явившей публике также Джейдона Санчо и Фила Фодена.

"Как я уже говорил много раз, я не хочу работать с людьми, которым не нравится быть здесь. В случае с Браимом мы сделали все то же самое, что и с Филом и Джейдоном — другими важными игроками. Мы сделали абсолютно все, но из них решил остаться только Фил".

"Мы желаем Браиму всего наилучшего. "Реал" — не такой уж плохой шаг в карьере, поэтому надеюсь, он сможет получать там желаемые игровые минуты, которые он не захотел получать здесь".

"Он славный малый. Мои поздравления академии и клубу за такую хорошую работу, потому что важные команды в Европе хотят наших игроков", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Диас, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 08.01.2019 21:32 # h22o
    и че? сразу осле перехода лобызают эмблему нового клуба..
    академия предателей ;)

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  2. alexomck 08.01.2019 21:32 # alexomck
    сейчас бы рассказывать за "хочет не хочет", когда самые перспективные воспитанники, вместо продления контракта, уходят на сторону. Сити обделался на этом и не в первый раз.

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  3. electric 08.01.2019 21:29 # electric
    Фарм-клуб реала.

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  4. silva77 08.01.2019 21:06 # silva77
    • За последние 5 лет «Манчестер Сити» заработал от продаж игроков из своей академии 163 миллиона.

    Это всего лишь продажа из Академия, молодняки ноунеймы, а так за 3 года общий прибыль от продаж 162 миллион

    Топы вообще НЕту слов

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  5. suddenly 08.01.2019 21:04 # suddenly
    А хули толку, если они не хотят играть в этом клубе?

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