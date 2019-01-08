Гвардиола отметил работу академии "Сити" после трансфера Диаса в "Реал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в переходе вингера Браима Диаса в "Реал" свидетельство того, насколько хорошо работает академия "горожан".
На текущей неделе чемпионы Премьер-Лиги продали 19-летнего Диаса в "Реал", заключив сделку стоимостью 22 миллиона фунтов, хотя контракт Браима истекал уже в конце сезона.
По словам Гвардиолы, он не хотел удерживать игрока в "Сити" насильно. Каталонец предпочитает акцентировать внимание на успехах академии своего клуба, за последнее время явившей публике также Джейдона Санчо и Фила Фодена.
"Как я уже говорил много раз, я не хочу работать с людьми, которым не нравится быть здесь. В случае с Браимом мы сделали все то же самое, что и с Филом и Джейдоном — другими важными игроками. Мы сделали абсолютно все, но из них решил остаться только Фил".
"Мы желаем Браиму всего наилучшего. "Реал" — не такой уж плохой шаг в карьере, поэтому надеюсь, он сможет получать там желаемые игровые минуты, которые он не захотел получать здесь".
"Он славный малый. Мои поздравления академии и клубу за такую хорошую работу, потому что важные команды в Европе хотят наших игроков", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
08.01.2019 21:00
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Последние комментарии:
и че? сразу осле перехода лобызают эмблему нового клуба..
академия предателей ;)
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сейчас бы рассказывать за "хочет не хочет", когда самые перспективные воспитанники, вместо продления контракта, уходят на сторону. Сити обделался на этом и не в первый раз.
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Фарм-клуб реала.
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• За последние 5 лет «Манчестер Сити» заработал от продаж игроков из своей академии 163 миллиона.
Это всего лишь продажа из Академия, молодняки ноунеймы, а так за 3 года общий прибыль от продаж 162 миллион
Топы вообще НЕту слов
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А хули толку, если они не хотят играть в этом клубе?
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