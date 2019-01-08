Гвардиола отметил работу академии "Сити" после трансфера Диаса в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в переходе вингера Браима Диаса в "Реал" свидетельство того, насколько хорошо работает академия "горожан".

На текущей неделе чемпионы Премьер-Лиги продали 19-летнего Диаса в "Реал", заключив сделку стоимостью 22 миллиона фунтов, хотя контракт Браима истекал уже в конце сезона.



По словам Гвардиолы, он не хотел удерживать игрока в "Сити" насильно. Каталонец предпочитает акцентировать внимание на успехах академии своего клуба, за последнее время явившей публике также Джейдона Санчо и Фила Фодена.



"Как я уже говорил много раз, я не хочу работать с людьми, которым не нравится быть здесь. В случае с Браимом мы сделали все то же самое, что и с Филом и Джейдоном — другими важными игроками. Мы сделали абсолютно все, но из них решил остаться только Фил".



"Мы желаем Браиму всего наилучшего. "Реал" — не такой уж плохой шаг в карьере, поэтому надеюсь, он сможет получать там желаемые игровые минуты, которые он не захотел получать здесь".



"Он славный малый. Мои поздравления академии и клубу за такую хорошую работу, потому что важные команды в Европе хотят наших игроков", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.