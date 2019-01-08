Гвардиола отрицает, что велел вырастить высокую траву к матчу с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что его клуб специально вырастил высокую траву на "Этихад" к матчу против "Ливерпуля".

Напомним, в прошлый четверг "красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях "горожанам" со счетом 2:1.



После матча фанатский подкаст "Ливерпуля" The Anfield Wrap выдвинул теорию, что работники стадиона "Сити" специально вырастили высокую траву, чтобы нейтрализовать атакующую мощь "красных" и замедлить их игру. Однако Гвардиола опроверг эти домыслы.



"Я не садовник, но я никогда не поступал таким образом. Если "Ливерпуль" хочет играть быстро, мы хотим играть быстрее. Мы никогда не пытались манипулировать этим".



"В прошлом я всегда просил поливать траву, но здесь в этом нет необходимости, потому что у нас часто идут дожди".



"За свои 10 лет карьеры я всегда старался создать лучшие условия для обеих команд. Я никогда не пытался жульничать. Ты выигрываешь матч на футбольном поле, где обе команды в одинаковых условиях".



"Я никогда не разговаривал с главным по стадиону. У меня и так хватает забот. Я доверяю людям, которые отвечают за стадион. Я никогда не звонил им и не просил: "Сделай что-нибудь, чтобы навредить нашим соперником". Мы всегда стараемся побеждать наилучшим образом", — цитирует Гвардиолу The Independent.