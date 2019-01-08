Полиция расследует новый инцидент с расистским поведением фанатов "Челси"
Полиция проводит расследование в отношении болельщиков "Челси", скандировавших расистские кричалки и сексуально домогавшихся женщин во время посадки на поезд.
Данный инцидент случился еще 22 декабря, когда команда Маурицио Сарри потерпела минимальное поражение от "Лестера" на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.
Группа, состоящая из примерно 20 фанатов "Челси", была замечена в крайне непристойном поведении при посадке на поезд до Вустера с вокзала Паддингтон.
Как сообщает The Telegraph, фанаты "синих" принялись скандировать расистские кричалки прямо на глазах семей с маленькими детьми, а затем домогались до некоторых женщин.
Сегодня транспортная полиция Лондона официально объявила о том, что этот инцидент уже расследуется, также призвав пострадавших женщин явиться в полицию и дать свои показания, чтобы виновные понесли наказание.
08.01.2019 19:15
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Последние комментарии:
тупые жидонигеры
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Лучшие фанаты!
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Долбоебы везде есть, но у пенсов их большинство
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Это даже не новость. Типикал пенсы.
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это был озар с семьёй сарри
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тупые дауны
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Типичный щольси
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