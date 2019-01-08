Полиция расследует новый инцидент с расистским поведением фанатов "Челси"

Полиция проводит расследование в отношении болельщиков "Челси", скандировавших расистские кричалки и сексуально домогавшихся женщин во время посадки на поезд.

Данный инцидент случился еще 22 декабря, когда команда Маурицио Сарри потерпела минимальное поражение от "Лестера" на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.



Группа, состоящая из примерно 20 фанатов "Челси", была замечена в крайне непристойном поведении при посадке на поезд до Вустера с вокзала Паддингтон.



Как сообщает The Telegraph, фанаты "синих" принялись скандировать расистские кричалки прямо на глазах семей с маленькими детьми, а затем домогались до некоторых женщин.



Сегодня транспортная полиция Лондона официально объявила о том, что этот инцидент уже расследуется, также призвав пострадавших женщин явиться в полицию и дать свои показания, чтобы виновные понесли наказание.