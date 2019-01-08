Полиция расследует новый инцидент с расистским поведением фанатов "Челси"

Челси Полиция проводит расследование в отношении болельщиков "Челси", скандировавших расистские кричалки и сексуально домогавшихся женщин во время посадки на поезд.

Данный инцидент случился еще 22 декабря, когда команда Маурицио Сарри потерпела минимальное поражение от "Лестера" на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги.

Группа, состоящая из примерно 20 фанатов "Челси", была замечена в крайне непристойном поведении при посадке на поезд до Вустера с вокзала Паддингтон.

Как сообщает The Telegraph, фанаты "синих" принялись скандировать расистские кричалки прямо на глазах семей с маленькими детьми, а затем домогались до некоторых женщин.

Сегодня транспортная полиция Лондона официально объявила о том, что этот инцидент уже расследуется, также призвав пострадавших женщин явиться в полицию и дать свои показания, чтобы виновные понесли наказание.


Метки болельщики, происшествия, расизм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 19:15

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  1. sp-fan 08.01.2019 19:57 # sp-fan
    тупые жидонигеры

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  2. bezviz 08.01.2019 19:54 # bezviz
    Лучшие фанаты!

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  3. firmino9 08.01.2019 19:39 # firmino9
    Долбоебы везде есть, но у пенсов их большинство

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  4. fc-oil 08.01.2019 19:37 # fc-oil
    Это даже не новость. Типикал пенсы.

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  5. blackdreamer 08.01.2019 19:21 # blackdreamer
    это был озар с семьёй сарри

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  6. farot 08.01.2019 19:19 # farot
    тупые дауны

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  7. rap-woiska 08.01.2019 19:18 # rap-woiska
    Типичный щольси

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