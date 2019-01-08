Эду может стать спортивным директором "Арсенала"

Эду Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Бразилии Эду может стать спортивным директором клуба с "Эмирейс".

Лишившись в недавнем прошлом таких влиятельных личностей, как Арсен Венгер и Иван Газидис, "канониры" затеяли масштабную перестройку структуры по управлению клубом.

Этот процесс еще не завершился, и сейчас, утверждает Evening Standard, в Северном Лондоне помышляют о создании должности спортивного директора, который бы определял игровой и тренерский стили, а также курировал бы работу академии.

В качестве кандидата на эту роль "Арсенал" рассматривает 40-летнего Эду, который в период с 2001 по 2005 год провел 127 матчей за лондонский клуб, выиграв два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.

Эду уже имеет опыт подобной работы. В 2011 он был назначен спортивным директором родного "Коринтианса", а затем также стал техническим координатором сборной Бразилии.

По информации бразильской прессы, "Арсенал" уже установил контакт с Эду, однако согласится ли бразилец вернуться в Европу, где ему также довелось поиграть за "Валенсию", пока неясно.


Метки Арсенал, Эду

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 18:50

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 08.01.2019 19:08 # blackdreamer
    бэбе потом станет тренером мю
    а соланке директором щолсей

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  2. chebrec 08.01.2019 18:59 # chebrec
    Легенда!

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