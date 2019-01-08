Эду может стать спортивным директором "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Бразилии Эду может стать спортивным директором клуба с "Эмирейс".

Лишившись в недавнем прошлом таких влиятельных личностей, как Арсен Венгер и Иван Газидис, "канониры" затеяли масштабную перестройку структуры по управлению клубом.



Этот процесс еще не завершился, и сейчас, утверждает Evening Standard, в Северном Лондоне помышляют о создании должности спортивного директора, который бы определял игровой и тренерский стили, а также курировал бы работу академии.



В качестве кандидата на эту роль "Арсенал" рассматривает 40-летнего Эду, который в период с 2001 по 2005 год провел 127 матчей за лондонский клуб, выиграв два титула Премьер-Лиги и два Кубка Англии.



Эду уже имеет опыт подобной работы. В 2011 он был назначен спортивным директором родного "Коринтианса", а затем также стал техническим координатором сборной Бразилии.



По информации бразильской прессы, "Арсенал" уже установил контакт с Эду, однако согласится ли бразилец вернуться в Европу, где ему также довелось поиграть за "Валенсию", пока неясно.