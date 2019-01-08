Абрамович может выделить 100 миллионов фунтов на покупку Икарди

"Челси" продолжает следить за нападающим "Интера" Мауро Икарди, и за этим интересом стоит лично владелец "синих" Роман Абрамович.

По всей видимости, покупка забивного нападающего станет приоритетом для "синих" на трансферном рынке следующим летом. Главный тренер Маурицио Сарри едва ли может быть доволен результативностью Оливье Жиру и Альваро Мораты.



Как утверждает Daily Mirror, абсолютной целью номер один "Челси" является 25-летний Икарди, который никак не договорится со своим клубом о новом контракте.



Желание "Интера" поскорее продлить сотрудничество со своим капитаном обусловлено тем, что действующее соглашение Икарди подразумевает отступные в 100 миллионов фунтов. На "Сан Сиро" все больше опасаются, что какой-нибудь клуб решится заплатить такие деньги по окончании сезона.



По информации издания, "Челси" внимательно следит за ситуацией вокруг Икарди. Ценник в 100 млн. фунтов не смущает лондонский клуб, ведь в услугах Мауро лично заинтересован Абрамович.