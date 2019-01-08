Фабрегас вернулся из Монако в Лондон

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вернулся в Лондон, так и не сумев подписать уже согласованный контракт с "Монако" на три с половиной года.

Напомним, в минувший уикенд Фабрегас всем своим видом дал понять, что матч против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии является его прощальным за клуб со "Стэмфорд Бридж".



Уже на следующей день Сеск прилетел в Монако, однако сразу же присоединиться к команде Тьерри Анри не смог. Сперва пресса сообщала, что два клуба еще не договорились о компенсации за 31-летнего испанца, чей контракт истекает в конце сезона.



А сегодня The Telegraph утверждает, что причиной задержки является необходимость "Челси" подыскать замену уходящему игроку, и на это может потребоваться время. Таким образом, Фабрегас был вынужден вернуться в Лондон.



Сеск все еще надеется, что вопрос с заменой для него будет решен на текущей неделе, однако не исключен вариант, при котором "Челси" не сможет купить другого полузащитника в январе.



На этот случай у Фабрегаса есть договоренность с "Монако", что он перейдет к монегаскам по окончании сезона свободным агентом.



Добавим, что в качестве замены для Сеска "синие" рассматривают Николо Бареллу из "Кальяри" и Леандро Паредеса из "Зенита".