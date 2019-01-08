Фабрегас вернулся из Монако в Лондон

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вернулся в Лондон, так и не сумев подписать уже согласованный контракт с "Монако" на три с половиной года.

Напомним, в минувший уикенд Фабрегас всем своим видом дал понять, что матч против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии является его прощальным за клуб со "Стэмфорд Бридж".

Уже на следующей день Сеск прилетел в Монако, однако сразу же присоединиться к команде Тьерри Анри не смог. Сперва пресса сообщала, что два клуба еще не договорились о компенсации за 31-летнего испанца, чей контракт истекает в конце сезона.

А сегодня The Telegraph утверждает, что причиной задержки является необходимость "Челси" подыскать замену уходящему игроку, и на это может потребоваться время. Таким образом, Фабрегас был вынужден вернуться в Лондон.

Сеск все еще надеется, что вопрос с заменой для него будет решен на текущей неделе, однако не исключен вариант, при котором "Челси" не сможет купить другого полузащитника в январе.

На этот случай у Фабрегаса есть договоренность с "Монако", что он перейдет к монегаскам по окончании сезона свободным агентом.

Добавим, что в качестве замены для Сеска "синие" рассматривают Николо Бареллу из "Кальяри" и Леандро Паредеса из "Зенита".


Метки Монако, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1460

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 08.01.2019 18:32 # chebrec
    Нежданчик

    (ответить)

  2. wolfsmensch 08.01.2019 18:14 # wolfsmensch
    так его уже проводили же

    (ответить)

  3. jack-willsher 08.01.2019 18:13 # jack-willsher
    когда не хочешь играть за команду которую возглавляет тренер-анонир-неудачник (синонимы)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: