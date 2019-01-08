Погба воссоединился с "Юнайтед" в Дубае

Полузащитник Поль Погба присоединился к своим одноклубникам, ведущим подготовку к матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", а вот одного другого игрока "Манчестер Юнайтед" лишился.

Напомним, Погба получил небольшую травму в матче против "Ньюкасла" посреди недели, жестко столкнувшись с Джонджо Шелви, и в результате пропустил победу 2:0 над "Редингом" в Кубке Англии.



После кубкового матча в субботу Оле Гуннар Сульшер немедленно увез своих игроков на тренировочный сбор в Дубай, а Погба остался на реабилитацию на базе в Каррингтоне.



Однако накануне Поль воссоединился с партнерами по команде в Дубае. 25-летний француз еще не до конца здоров, однако Сульшер надеется решить все проблемы до выезда на "Уэмбли" в воскресенье. Кроме того, защитник Маркос Рохо был отправлен с травмой домой.



"Надеюсь, мы сможем поставить Поля на ноги на этой неделе. Он получил ушиб и пару дней лечился дома".



"Маркос вернулся домой, потому что его травма потребовала больше времени, чем мы думали. Фред так и остается дома, потому что его подруга ожидает ребенка", — цитирует Сульшера Daily Mirror.