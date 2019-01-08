"Атлетик" заинтересован в Эррере и Льоренте

Новый спортивный директор "Атлетика" из Бильбао Рафа Алькорта объявил, что его клуб заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры и нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

В данный момент над баскским клубом со своеобразной трансферной политикой нависла реальная угроза покинуть Ла Лигу. "Атлетик" находится всего в одной строчке и двух очках над зоной вылета.



Сложившаяся ситуация заставляет "Атлетик" искать усиление на вторую половину сезона, и это побудило басков обратить внимание на двух игроков из Премьер-Лиги.



"Мы заинтересованы в Хави Мартинесе, Ибае Гомесе, Андере Эррере, Фернандо Льоренте... Все они интересуют нас", — сообщил Алькорта радиостанции Cadena Ser.



Добавим, что контракт Эрреры с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона. Андер уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, однако сегодня The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что тренер Оле Гуннар Сульшер развеял сомнения 29-летнего испанца, и тот теперь готов заключить новую сделку.