"Тоттенхэм" принял предложение по Дембеле из Китая

"Тоттенхэм" принял предложение китайского клуба "Бэйцзин Гоань" о покупке полузащитника Муссы Дембеле.

В прошлом сезоне главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино как-то назвал Дембеле "гением", однако многочисленные травмы мешают Муссе стабильно играть в соответствии со своим талантом.



В данный момент 31-летний бельгиец отсутствует с очередным повреждением с ноября и, вероятно, уже больше не сыграет за "Тоттенхэм". Лондонцы были вынуждены задуматься о расставании с Дембеле, поскольку контракт игрока истекает в конце сезона.



Как сообщает Sky Sports, "шпоры" уже согласились отпустить Дембеле в Китай за 9 миллионов фунтов, хотя издание The Telegraph называет немного другую сумму — 11 млн. фунтов.



Вместе с Дембеле покинуть "Тоттенхэм" в этом месяце также могут Жорж-Кевин Нкуду, Фернандо Льоренте и Винсент Янссен, что освободит Почеттино место и финансы для приглашения новичков.