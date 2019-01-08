"Тоттенхэм" принял предложение по Дембеле из Китая

Мусса Дембеле "Тоттенхэм" принял предложение китайского клуба "Бэйцзин Гоань" о покупке полузащитника Муссы Дембеле.

В прошлом сезоне главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино как-то назвал Дембеле "гением", однако многочисленные травмы мешают Муссе стабильно играть в соответствии со своим талантом.

В данный момент 31-летний бельгиец отсутствует с очередным повреждением с ноября и, вероятно, уже больше не сыграет за "Тоттенхэм". Лондонцы были вынуждены задуматься о расставании с Дембеле, поскольку контракт игрока истекает в конце сезона.

Как сообщает Sky Sports, "шпоры" уже согласились отпустить Дембеле в Китай за 9 миллионов фунтов, хотя издание The Telegraph называет немного другую сумму — 11 млн. фунтов.

Вместе с Дембеле покинуть "Тоттенхэм" в этом месяце также могут Жорж-Кевин Нкуду, Фернандо Льоренте и Винсент Янссен, что освободит Почеттино место и финансы для приглашения новичков.


Метки Бэйцзин Гоань, Дембеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 16:25

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.01.2019 17:02 # vyrentz
    Для глубины состава, конечно, пригодился бы всей топ шестёрке. Но это же ипаный ПТХ

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  2. chebrec 08.01.2019 16:33 # chebrec
    Ну хоть там поиграет

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