Абрахэм отказался от перехода в "Вулверхэмптон"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм, трансфером которого владеет "Челси", отверг возможность перейти в "Вулверхэмптон", решив доиграть сезон в "Астон Вилле".

Успехи Абрахэма в этом сезоне — 16 голов в 21 матче Чемпионшипа — не остались незамеченными на уровне высшего дивизиона, и с возобновлением трансферного окна "волки" обратились насчет Тэмми.

Изначально клуб с "Молинью" хотел приобрести 21-летнего англичанина, однако "Челси" согласился лишь на вариант с арендой. "Синие" были открыты к идее отозвать Абрахэма из "Астон Виллы" и немедленно одолжить его "волкам", чтобы Тэмми мог получать практику на уровне Премьер-Лиги.

Накануне Абрахэм даже пропустил тренировку "вилланов", и в прессе поползли слухи, что нападающий находится на пороге перехода в "Вулверхэмптон".

Как стало известно Sky Sports, "Челси" позволил самому Абрахэму принять окончательное решение, и Тэмми, подумав, решил остаться до конца сезона в "Астон Вилле", которая сейчас занимает 10-ю позицию в таблице и находится в пяти очках от зоны плей-офф.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Вулверхэмптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 16:15

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  1. chebrec 08.01.2019 16:32 # chebrec
    Не нужно его осуждать

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  2. brown-ale 08.01.2019 16:27 # brown-ale
    Челси барыжит своими черными воспитанникам направо и налево.

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  3. pistolero-lfc 08.01.2019 16:15 # pistolero-lfc
    больной ублюдак

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