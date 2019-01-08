Абрахэм отказался от перехода в "Вулверхэмптон"

Нападающий Тэмми Абрахэм, трансфером которого владеет "Челси", отверг возможность перейти в "Вулверхэмптон", решив доиграть сезон в "Астон Вилле".

Успехи Абрахэма в этом сезоне — 16 голов в 21 матче Чемпионшипа — не остались незамеченными на уровне высшего дивизиона, и с возобновлением трансферного окна "волки" обратились насчет Тэмми.



Изначально клуб с "Молинью" хотел приобрести 21-летнего англичанина, однако "Челси" согласился лишь на вариант с арендой. "Синие" были открыты к идее отозвать Абрахэма из "Астон Виллы" и немедленно одолжить его "волкам", чтобы Тэмми мог получать практику на уровне Премьер-Лиги.



Накануне Абрахэм даже пропустил тренировку "вилланов", и в прессе поползли слухи, что нападающий находится на пороге перехода в "Вулверхэмптон".



Как стало известно Sky Sports, "Челси" позволил самому Абрахэму принять окончательное решение, и Тэмми, подумав, решил остаться до конца сезона в "Астон Вилле", которая сейчас занимает 10-ю позицию в таблице и находится в пяти очках от зоны плей-офф.