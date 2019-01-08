"Бавария" улучшила предложение по Хадсон-Одои до 35 миллионов фунтов

"Бавария" вернулась с четвертым предложением о покупке юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои, увеличив сумму уже до 35 миллионов фунтов.

К своим 18 годам Хадсон-Одои сыграл только 11 матчей за первую команду "Челси", однако в Мюнхене высоко оценивают талант юниора и верят, что Каллум может вырасти в большую звезду.



Согласно слухам, изначально у игрока юношеской сборной Англии (U-19), которым также интересуются "Ювентус" и "РБ Лейпциг", имелись сомнения насчет переезда в Бундеслигу, однако настойчивость "Баварии" произвела на него впечатление.



Тем не менее, Sky Sports утверждает, что "синие" отвергнут и четвертое предложение "Баварии" по своему воспитаннику, чей контракт истекает через 18 месяцев.



На "Стэмфорд Бридж" все еще не теряют надежд отговорить Хадсон-Одои от мыслей о смене клуба и надеются склонить Каллума к новой сделке.