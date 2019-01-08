"Бавария" улучшила предложение по Хадсон-Одои до 35 миллионов фунтов

Каллум Хадсон-Одои "Бавария" вернулась с четвертым предложением о покупке юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои, увеличив сумму уже до 35 миллионов фунтов.

К своим 18 годам Хадсон-Одои сыграл только 11 матчей за первую команду "Челси", однако в Мюнхене высоко оценивают талант юниора и верят, что Каллум может вырасти в большую звезду.

Согласно слухам, изначально у игрока юношеской сборной Англии (U-19), которым также интересуются "Ювентус" и "РБ Лейпциг", имелись сомнения насчет переезда в Бундеслигу, однако настойчивость "Баварии" произвела на него впечатление.

Тем не менее, Sky Sports утверждает, что "синие" отвергнут и четвертое предложение "Баварии" по своему воспитаннику, чей контракт истекает через 18 месяцев.

На "Стэмфорд Бридж" все еще не теряют надежд отговорить Хадсон-Одои от мыслей о смене клуба и надеются склонить Каллума к новой сделке.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 15:55

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  1. chebrec 08.01.2019 16:36 # chebrec
    Нет вы только посмотрите какие авторитетные эксперды собрались

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  2. pistolero-lfc 08.01.2019 16:16 # pistolero-lfc
    за лучшего воспитанника Челсей такие деньги смешные

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  3. kos9k 08.01.2019 16:07 # kos9k
    слив этого дна будет похлеще слива солянки за 20

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  4. carrick-16 08.01.2019 16:07 # carrick-16
    Бизнес кар. Через полтора года его Баварка или Юве забесплатно заберут

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  5. vvvv 08.01.2019 16:00 # vvvv
    Если Усман Дембеле стоил 105 мультов то Хадсон-Одои стоит 205.Если предложат такую сумму можно продать.

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  6. pauk 08.01.2019 15:57 # pauk
    Крепко взялись за пацана

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