"Бавария" улучшила предложение по Хадсон-Одои до 35 миллионов фунтов
"Бавария" вернулась с четвертым предложением о покупке юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои, увеличив сумму уже до 35 миллионов фунтов.
К своим 18 годам Хадсон-Одои сыграл только 11 матчей за первую команду "Челси", однако в Мюнхене высоко оценивают талант юниора и верят, что Каллум может вырасти в большую звезду.
Согласно слухам, изначально у игрока юношеской сборной Англии (U-19), которым также интересуются "Ювентус" и "РБ Лейпциг", имелись сомнения насчет переезда в Бундеслигу, однако настойчивость "Баварии" произвела на него впечатление.
Тем не менее, Sky Sports утверждает, что "синие" отвергнут и четвертое предложение "Баварии" по своему воспитаннику, чей контракт истекает через 18 месяцев.
На "Стэмфорд Бридж" все еще не теряют надежд отговорить Хадсон-Одои от мыслей о смене клуба и надеются склонить Каллума к новой сделке.
08.01.2019 15:55
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Последние комментарии:
Нет вы только посмотрите какие авторитетные эксперды собрались
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за лучшего воспитанника Челсей такие деньги смешные
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слив этого дна будет похлеще слива солянки за 20
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Бизнес кар. Через полтора года его Баварка или Юве забесплатно заберут
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Если Усман Дембеле стоил 105 мультов то Хадсон-Одои стоит 205.Если предложат такую сумму можно продать.
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Крепко взялись за пацана
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