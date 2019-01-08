Мерсон: "Вылет из Кубка Англии — лучшее, что могло произойти с "Ливерпулем"

Симон Миньоле Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что поспешный вылет из Кубка Англии увеличит шансы "Ливерпуля" на успех в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуля" далеким от оптимального составом потерпел поражение в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" — 2:1.

С момента назначения Юргена Клоппа главным тренером "красные" еще никогда не преодолевали 3-й раунд этого турнира — четыре попытки и четыре неудачи. Однако на сей раз Мерсон видит выгоду для "Ливерпуля".

"Я просто думаю, что они убрали из своего расписания лишние матчи. Они сыграют еще пару матчей в Премьер-Лиге, а затем получат двухнедельный перерыв, чтобы перезарядить батареи".

"Они в невероятной позиции в Премьер-Лиге, чтобы переписать историю, ведь они не выигрывают чемпионат уже 29 лет. На их месте было бы непозволительно витать в облаках и думать о дубле. Они должны сосредоточиться на лиге".

"Они едва проиграли "Манчестер Сити", одной из лучших команд в мире, а сегодня вечером уступили снова, сделав девять изменений в составе. Если это не повлияет на игроков, то все отлично. На мой взгляд, вылет — это лучшее, что могло с ними произойти", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 08.01.2019 15:25 # firmino9
    Пишут что после матча с КП 19 числа наши уедут в тёплые края на отдых, так как с КА мы вылетели и следующий матч только 30 января

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  2. silva77 08.01.2019 15:16 # silva77
    Короли Англий - Манчестер Сити
    Короли Лондинума - Шелсей
    Позоры Апл - Лузерпыль
    Колхозчестер Мумунайтед не из Манчестера, они из Стредфорда-Это отдельный город

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  3. firmino9 08.01.2019 15:15 # firmino9
    Местные «эксперты» (долбоебы) не согласны :)

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  4. chebrec 08.01.2019 15:11 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Ну конечно все правильно

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