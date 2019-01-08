Мерсон: "Вылет из Кубка Англии — лучшее, что могло произойти с "Ливерпулем"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что поспешный вылет из Кубка Англии увеличит шансы "Ливерпуля" на успех в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуля" далеким от оптимального составом потерпел поражение в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" — 2:1.



С момента назначения Юргена Клоппа главным тренером "красные" еще никогда не преодолевали 3-й раунд этого турнира — четыре попытки и четыре неудачи. Однако на сей раз Мерсон видит выгоду для "Ливерпуля".



"Я просто думаю, что они убрали из своего расписания лишние матчи. Они сыграют еще пару матчей в Премьер-Лиге, а затем получат двухнедельный перерыв, чтобы перезарядить батареи".



"Они в невероятной позиции в Премьер-Лиге, чтобы переписать историю, ведь они не выигрывают чемпионат уже 29 лет. На их месте было бы непозволительно витать в облаках и думать о дубле. Они должны сосредоточиться на лиге".



"Они едва проиграли "Манчестер Сити", одной из лучших команд в мире, а сегодня вечером уступили снова, сделав девять изменений в составе. Если это не повлияет на игроков, то все отлично. На мой взгляд, вылет — это лучшее, что могло с ними произойти", — сообщил Мерсон в эфире.