Сарри: "Игроки были уничтожены после поражения от "Тоттенхэма"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что его игроки были "уничтожены" после поражения от "Тоттенхэма" ранее в этом сезоне.

К дерби против "шпор" на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги в конце ноября подопечные Сарри подошли, не проиграв ни одного из 18 первых матчей этого сезона с учетом всех соревнований.



Однако "Тоттенхэм" нанес соседям их первое поражение (3:1) и сделал это настолько убедительно, что игроки "Челси" чувствовали себя буквально раздавленными. Об этом Сарри вспомнил в преддверии встречи со "шпорами" в Кубке Лиги.



"Я видел своих игроков в раздевалке после того матча. Они были уничтожены. Тогда я понял, что матч против "Тоттенхэма" очень важен для этого клуба, для болельщиков и для игроков".



"Что я сказал им? Им лишь требовалось понять, почему этот матч получился настолько плохим, но это было очень легко сделать, потому что видео первых 15 минут все ясно показывает".



"Между командами существовала большая разница в настрое, агрессии и целеустремленности. Это было очевидно для меня и для игроков", — цитирует Сарри Evening Standard.