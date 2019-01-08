"Саутгемптон" получил предложение по Габбиадини

Маноло Габбиадини "Сампдория" сделала предложение "Саутгемптону" об аренде нападающего Маноло Габбиадини с опцией выкупа за 10.75 миллионов фунтов.

Габбиадини выступает за "святых" с января 2017, когда он был куплен у "Наполи" за 15 млн. фунтов. В остатке того сезона Маноло забил четыре гола, и лишь пять — в следующем, в рамках Премьер-Лиги.

С появлением на "Сент Мэри" Данни Ингса прошлым летом 27-летний итальянец перестал попадать в стартовый состав "Саутгемптона". В этой кампании Премьер-Лиги Габбиадини отличился только раз при четырех выходах с первых минут.

Ранее в январе главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что не будет препятствовать уходу Габбиадини из клуба, и вот сегодня Sky Sports сообщает, что первое предложение насчет Маноло уже поступило.

Заинтересованность в услугах своего соотечественника выразила "Сампдория", занимающая седьмое место в Серии А. Однако клуб из Генуи не готов сразу выкупить Габбиадини и сперва предпочитает взять игрока в аренду до конца сезона.


Метки Габбиадини, Сампдория, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 08.01.2019 13:29 # makeewadim
    Итальянская вспышка. Удивительно, что Сарри не купил)

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  2. tra-hall 08.01.2019 13:16 # tra-hall
    Затух парень, домой пора.

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