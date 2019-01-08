"Саутгемптон" получил предложение по Габбиадини

"Сампдория" сделала предложение "Саутгемптону" об аренде нападающего Маноло Габбиадини с опцией выкупа за 10.75 миллионов фунтов.

Габбиадини выступает за "святых" с января 2017, когда он был куплен у "Наполи" за 15 млн. фунтов. В остатке того сезона Маноло забил четыре гола, и лишь пять — в следующем, в рамках Премьер-Лиги.



С появлением на "Сент Мэри" Данни Ингса прошлым летом 27-летний итальянец перестал попадать в стартовый состав "Саутгемптона". В этой кампании Премьер-Лиги Габбиадини отличился только раз при четырех выходах с первых минут.



Ранее в январе главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что не будет препятствовать уходу Габбиадини из клуба, и вот сегодня Sky Sports сообщает, что первое предложение насчет Маноло уже поступило.



Заинтересованность в услугах своего соотечественника выразила "Сампдория", занимающая седьмое место в Серии А. Однако клуб из Генуи не готов сразу выкупить Габбиадини и сперва предпочитает взять игрока в аренду до конца сезона.