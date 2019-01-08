Анонс матча "Тоттенхэм" — "Челси"

Во вторник вечером "Тоттенхэм" и "Челси" сыграют первый полуфинальный матч Кубка Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого поединка.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



И Маурисио Почеттино, и Маурицио Сарри могут рассматривать этот матч как возможность приблизиться к своему первому трофею в своих тренерских карьерах. Аргентинец и итальянец — единственные из числа команд топ-6 Премьер-Лиги, до сих пор не державшие в своих руках никаких больших наград.



Как ни странно, два своих первых поражения у руля "Челси" Сарри потерпел именно на "Уэмбли", сперва уступив здесь "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии в августе, а затем — выдав серию из 18 поединков без поражений — проиграв "Тоттенхэму" в рамках Премьер-Лиги 24 ноября.



В том дерби в конце осени "синие" пропустили дважды в первые 16 минут, и на сей раз Сарри надеется, что его команда выйдет на поле легендарного стадиона с иным настроем.



"Нам нужно иначе отнестись к игре, потому что тот матч мы проиграли в первые 15 минут. Он были агрессивнее нас, они был целеустремленнее нас".



"Теперь мы очень хорошо знаем, что окажемся в безвыходной ситуации, если так же отнесемся к игре. Нужно это уяснить прежде всего, потому что иначе все разговоры о тактике будут бессмысленны", — говорил Сарри на пресс-конференции.



- Это будет девятая встреча этих команд в рамках Кубка Лиги — и первая с финала 2015 года. В предыдущих восьми "шпоры" одержали две победы, потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью.



- "Тоттенхэм" и "Челси" встречаются в полуфинале Кубка Лиги в третий раз — также в сезонах 1971/72 и 2000/02. Чаще на этой стадии турнира пересекались только "Арсенал" и "Тоттенхэм" (4).



- "Тоттенхэм" выиграл два последних матча против "Челси" — оба в Премьер-Лиге. Однако три победы подряд против своих соседей с учетом всех соревнований "шпоры" не знают с марта 1961 — сентября 1963.



- "Челси" выходил в финал Кубка Лиги четырежды в пяти последних попытках, когда играл первый полуфинальный матч дома, хотя из этих пяти матчей выиграл только один.



- Это будет 15-й полуфинальный матч Кубка Лиги для "Тоттенхэма" — только у "Ливерпуля" больше (17).



- "Челси" может стать всего лишь второй командой, потерпевшей два поражения на "Уэмбли" от одного соперника в течение сезона — после "Шеффилд Уэнсдей", который здесь дважды уступил "Арсеналу" в 1992/93.



- За последние 10 лет, с января 2009, "Тоттенхэм" принял участие в шести полуфиналах больших соревнований, но проиграл все четыре из них против команд из высшего дивизиона, одолев лишь "Шеффилд Юнайтед" (Лига Один) и "Бернли" (Чемпионшип на тот момент).



- В рамках Кубка Лиги Деле Алли забил шесть голов против "Челси" — больше, чем против какой-либо другой команды в этом турнире.



- Эден Азар забивал в каждом из трех последних матчей Кубка Лиги.



"Тоттенхэму" будет не хватать Яна Вертонгена, Эрика Дайера, Муссы Дембеле, Виктоа Ваньямы и Лукаса Моуры, но Эрик Ламела оправился после болезни.



Из лазарета "Челси" могут вернуться Педро, Виллиан и Оливье Жиру. Рубен Лофтус-Чик травмирован, Сеск Фабрегас на пути в "Монако".