Почеттино допускает, что проведет в "Тоттенхэме" 20 лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что может провести у руля "шпор" 20 лет — но есть нюансы.

Прошлым летом Почеттино стал свидетелем того, каким образом прервалась карьера Арсена Венгера в "Арсенале". Другой клуб из Северного Лондона попрощался с французом после 22 сезонов сотрудничества.



Расставание Венгера и "Арсенала" было достаточно болезненным — Арсен покинул "Эмирейтс" за год до истечения своего контракта, в принудительно-добровольном порядке. Почеттино не уверен, что хочет пережить те же мучения, что и его коллега, работая на одном месте так долго.



"Я испытываю огромное уважение к Арсену Венгеру. Потому что ты должен быть не только великолепным тренером, но и замечательной личностью, передавая свои ценности, чтобы тренировать клуб вроде "Арсенала" на протяжении 22 лет. Ты должен быть очень хорош для этого. Это удивительно".



"Поэтому-то немного грустно, как он закончил в своем клубе. Но это лишь показывает, насколько сложна наша работа. Для нас это даже не работа, футбол — наша страсть. Учитывая то, что Арсен Венгер дал "Арсеналу", немного грустно и совершенно несправедливо, как все закончилось для него".



"На мой взгляд, столь длительное пребывание в клубе — это лучшая оценка проделанной им работы. Я лишь надеюсь, что однажды смогу поговорить с ним и спрошу его, стоило ли это того. Я не знаю, что он ответит, но хотел бы спросить".



"Провожу ли я параллели с Венгером? Да, да. Это действительно так, но я здесь лишь пятый год. Мы работаем, зная ситуацию изнутри, и иногда снаружи это выглядит для людей иначе. Я надеюсь и мечтаю пробыть здесь 20 лет, чтобы затем я мог решить, уйти куда-нибудь еще или закончить свою карьеру здесь".



"Но я не знаю. Если у меня однажды будет такая возможность, я должен буду спросить его, счастлив ли он тем, как закончил. Мне показалось, что люди несправедливо относились к нему и несправедливо говорили о нем. Время покажет", — цитирует Почеттино Evening Standard.