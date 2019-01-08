"Юнайтед" интересуется Маноласом с прицелом на лето

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Ромы" Костасе Маноласе, однако с этим возможным трансфером придется подождать до лета.

После окончания этого сезона в контракта Маноласа с римлянами станет активно условие о выкупе за фиксированную сумму в 30.5 миллионов фунтов. Это и привлекло к греку внимание к греку со стороны больших клубов, включая "Юнайтед".



Однако 27-летний Манолас, выступающий в Серии А с 2014 года, является не единственной целью "красных дьяволов" по укреплению центра обороны, утверждает Daily Mirror.



Следующим летом для выкупа по фиксированной цене также будет доступен Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма". Бельгийца, которому в марте исполнится 30, можно будет приобрести за 25 млн. фунтов.



В качестве двух других альтернативных целей "Юнайтед" о укреплению центра обороны называются Эдер Милитао из "Порту" и Калиду Кулибали из "Наполи".