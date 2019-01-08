Пулишич не разговаривал с Сарри

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что не контактировал с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, договариваясь о переходе в лондонский клуб.

В минувшую среду "Челси" подтвердил приобретение Пулишича за 58 миллионов фунтов. Кристиан немедленно воссоединился с "Боруссией", где доиграет этот сезон на правах аренды, а уже затем отправится на "Стэмфорд Бридж".



20-летний американец пока не общался с Сарри и не обсуждал свою роль в его команде, однако Пулишич уверен, что может быть полезен "Челси" не только как вингер.



"Разговаривал ли я с Сарри? Нет, ничего такого. Как я уже говорил, я все время находился здесь и был сосредоточен только на выступлении за Дортмунд. Я буду воодушевлен по поводу нового этапа своей карьеры, но только когда придет время".



"Ты всегда должен выйти и заработать свое место в команде. Ты должен доказать, что заслуживаешь находиться на поле".



"Думаю, они определенно видят во мне флангового игрока, но я думаю, они также знают, что я могу играть по всему фронту атаки. Поэтому я буду готов помогать там, где потребуюсь", — сообщил Пулишич ESPN.