Сарри: "Почеттино нужно выиграть трофей"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для его коллеги Маурисио Почеттино нужно выиграть какой-нибудь трофей.
За четыре с половиной года работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились впечатляющего прогресса и уже несколько раз участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги, но до сих пор не пополнили свой трофейный кабинет.
Сарри, который, как и Почеттино, не выиграл ни одного трофея за свою тренерскую карьеру, считает, что аргентинцу пора сделать этот шаг. Таким мнением итальянец поделился в преддверии полуфинала Кубка Лиги против "Тоттенхэма".
"Я согласен, потому что он очень хороший тренер, один из лучших в наше время. Я согласен, что ему нужно выиграть трофей — но, надеюсь, не этот".
"Думаю, то же самое касается меня. Хотя, конечно, Почеттино в "Тоттенхэме" уже четыре года, а я провел здесь только шесть месяцев, и я думаю, в свой первый сезон что-нибудь выиграть очень сложно для каждого".
"И для Почеттино, и для Клоппа, и для Гвардиолы было очень сложно в первом сезоне, очень сложно построить классную команду. Тебе нужно время", — цитирует Сарри Football.London.
08.01.2019 07:00
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Сказал бестрофейник бестрофейнику
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тебе, кстати, тоже нужно
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