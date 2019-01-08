Сарри: "Почеттино нужно выиграть трофей"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для его коллеги Маурисио Почеттино нужно выиграть какой-нибудь трофей.

За четыре с половиной года работы Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" добились впечатляющего прогресса и уже несколько раз участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги, но до сих пор не пополнили свой трофейный кабинет.



Сарри, который, как и Почеттино, не выиграл ни одного трофея за свою тренерскую карьеру, считает, что аргентинцу пора сделать этот шаг. Таким мнением итальянец поделился в преддверии полуфинала Кубка Лиги против "Тоттенхэма".



"Я согласен, потому что он очень хороший тренер, один из лучших в наше время. Я согласен, что ему нужно выиграть трофей — но, надеюсь, не этот".



"Думаю, то же самое касается меня. Хотя, конечно, Почеттино в "Тоттенхэме" уже четыре года, а я провел здесь только шесть месяцев, и я думаю, в свой первый сезон что-нибудь выиграть очень сложно для каждого".



"И для Почеттино, и для Клоппа, и для Гвардиолы было очень сложно в первом сезоне, очень сложно построить классную команду. Тебе нужно время", — цитирует Сарри Football.London.