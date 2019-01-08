Брат Погба: "Проблема была в Моуриньо"

Матиас Погба, старший брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что во всех мучениях его родственника виноват Жозе Моуриньо.

На протяжении последних месяцев Поль и Жозе открыто конфликтовали друг с другом. Чемпион Мира в составе сборной Франции даже был лишен права носить капитанскую повязку МЮ и был наречен Моуриньо "вирусом".



Матиас, который выступает за "Тур" из третьего французского дивизиона, считает, что в этом затяжном конфликте, разрешившимся увольнением Моуриньо, была виновата только одна сторона.



"Проблема была только в Моуриньо, с самого начала. И в раздевалке, и за пределами раздевалки... Во всем. Я знаю своего брата — ты говоришь ему "иди и играй", а об остальном он позаботится".



"Наблюдая за Моуриньо, понимаешь, что он всегда хочет тобой потакать, всегда хочет быть в центре внимания".



"Поль даже не принимал в расчет этот аспект. Ты уважаешь его, он будет уважать тебя; ты доверяешь ему, он будет показывать классную игру", — сообщил Матиас Погба RMC Sport.