Клопп подтвердил потерю с травмой Ловрена
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Деян Ловрен получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона".
В понедельник вечером "красные" взяли старт в Кубке Англии — и сразу же из него вылетели, уступив экспериментальным составом в гостях у "волков" со счетом 2:1.
Поспешное выбывание из турнира — не единственная головная боль Клоппа. Уже на шестой минуте матча на "Молинью" Юрген был вынужден заменить Ловрена, который теперь присоединится в лазарете к своим партнерам по позиции Джо Гомесу и Жоэлю Матипу. Говорить о сроках возвращения хорвата в строй пока преждевременно.
"Я не знаю, когда он вернется. Нам нужно подождать. Поверьте, я хочу знать, но в данный момент не знаю. Это задняя поверхность бедра — без каких-либо предпосылок прежде".
"Я выставил такой состав в силу различных причин. После матча "Сити" несколько игроков сразу же заболели, показав нам свое больное горло и тому подобное, что случается в это время года".
"Многие из отсутствовавших сегодня игроков имеют некоторые проблемы, за исключением Алиссона. Вдобавок нам пришлось вносить изменения в последний момент. Еще вчера Адам Лаллана был в наших планах, как и Хендерсон. Деяна не было в наших планах — он должен был оказаться только на лавке. Но что произошло, то произошло. Нам пришлось реагировать".
"Уверен, некоторые особо одаренные люди скажут, что я не проявил уважение к соревнованию", — цитирует Клоппа The Telegraph.
08.01.2019 03:20
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Нужно снова наращивать отрыв пока Ловрен травмирован
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"После матча "Сити" несколько игроков сразу же заболели, показав нам свое больное горло и тому подобное"
последствия глубокого заглота в матче с сити)
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Клопп "не проявил уважение к соревнованию"(c). И правильно сделал.
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