В результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии лицом к лицу столкнулись "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которым предстоит сыграть на "Эмирейтс".

В то же время действующий победитель турнира "Челси" сразится дома с "Шеффилд Уэнсдей" или "Лутоном". "Манчестер Сити" примет на своем поле "Бернли", "Тоттенхэм" отправится к "Кристал Пэлас"



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии состоятся 25-28 января, но до того некоторым командам еще предстоит провести переигровки.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Суонси — Джилингем

Уимблдон — Вест Хэм

Шрюсбери / Стоук — Вулверхэмптон

Миллуолл — Эвертон

Брайтон — Вест Бромвич

Бристоль Сити — Болтон

Аккрингтон — Дерби / Саутгемптон

Донкастер — Олдхэм

Челси — Шеффилд Уэнсдей / Лутон

Ньюкасл — Блэкберн / Уотфорд

Мидлсбро — Ньюпорт

Манчестер Сити — Бернли

Барнет — Брентфорд

Портсмут — Куинз Парк Рейнджерс

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас — Тоттенхэм