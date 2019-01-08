Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии лицом к лицу столкнулись "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которым предстоит сыграть на "Эмирейтс".
В то же время действующий победитель турнира "Челси" сразится дома с "Шеффилд Уэнсдей" или "Лутоном". "Манчестер Сити" примет на своем поле "Бернли", "Тоттенхэм" отправится к "Кристал Пэлас"
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии состоятся 25-28 января, но до того некоторым командам еще предстоит провести переигровки.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Суонси — Джилингем
Уимблдон — Вест Хэм
Шрюсбери / Стоук — Вулверхэмптон
Миллуолл — Эвертон
Брайтон — Вест Бромвич
Бристоль Сити — Болтон
Аккрингтон — Дерби / Саутгемптон
Донкастер — Олдхэм
Челси — Шеффилд Уэнсдей / Лутон
Ньюкасл — Блэкберн / Уотфорд
Мидлсбро — Ньюпорт
Манчестер Сити — Бернли
Барнет — Брентфорд
Портсмут — Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал — Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас — Тоттенхэм
08.01.2019 01:00
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Последние комментарии:
КАТОК ОТ МАДЕ ИН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Челси чисто на запасе фарта выбьет дух их волков, а в полуфинале распишет 50/50 со шпорами. Финал будет с командой по типу Мс.
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бля, Барнет первая команда, за которую я лет 15 назад начал карьеру в фифе. А потом и в ФМ
<3
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Пусть пусть гавно месят пока КОРОЛИ НА ТРОНЕ.
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покерята-скамье
орлы-петушня
норм матчи
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Вуахаха
Норм ))
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Норм сольют ненужный трофей ради победы в АПЛ.
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