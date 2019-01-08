Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В результате жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии лицом к лицу столкнулись "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которым предстоит сыграть на "Эмирейтс".

В то же время действующий победитель турнира "Челси" сразится дома с "Шеффилд Уэнсдей" или "Лутоном". "Манчестер Сити" примет на своем поле "Бернли", "Тоттенхэм" отправится к "Кристал Пэлас"

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии состоятся 25-28 января, но до того некоторым командам еще предстоит провести переигровки.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Суонси — Джилингем
Уимблдон — Вест Хэм
Шрюсбери / Стоук — Вулверхэмптон
Миллуолл — Эвертон
Брайтон — Вест Бромвич
Бристоль Сити — Болтон
Аккрингтон — Дерби / Саутгемптон
Донкастер — Олдхэм
Челси — Шеффилд Уэнсдей / Лутон
Ньюкасл — Блэкберн / Уотфорд
Мидлсбро — Ньюпорт
Манчестер СитиБернли
Барнет — Брентфорд
Портсмут — Куинз Парк Рейнджерс
АрсеналМанчестер Юнайтед
Кристал ПэласТоттенхэм


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2019 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1238

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. silva77 08.01.2019 01:20 # silva77
    КАТОК ОТ МАДЕ ИН МАНЧЕСТЕР СИТИ

    (ответить)

  2. gidro-met 08.01.2019 01:10 # gidro-met
    Челси чисто на запасе фарта выбьет дух их волков, а в полуфинале распишет 50/50 со шпорами. Финал будет с командой по типу Мс.

    (ответить)

  3. farot 08.01.2019 01:09 # farot
    бля, Барнет первая команда, за которую я лет 15 назад начал карьеру в фифе. А потом и в ФМ
    <3

    (ответить)

  4. only--liverpool 08.01.2019 01:03 # only--liverpool
    Пусть пусть гавно месят пока КОРОЛИ НА ТРОНЕ.

    (ответить)

  5. kos9k 08.01.2019 01:01 # kos9k
    покерята-скамье
    орлы-петушня

    норм матчи

    (ответить)

  6. reams 08.01.2019 01:00 # reams
    Вуахаха
    Норм ))

    (ответить)

  7. mr-dodds 08.01.2019 01:00 # mr-dodds
    Норм сольют ненужный трофей ради победы в АПЛ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: