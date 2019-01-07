Эмери попросил "Арсенал" найти 20 миллионов фунтов на Суареса

Денис Суарес Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обратился к руководству своего клуба, попросив поскрести по сусекам и все-таки найти 20 миллионов фунтов на трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в январе.

Соглашаясь на работу в "Арсенале" прошлым летом, Эмери заранее знал, что ему придется работать с крайне ограниченным бюджетом. Это стало следствием разросшейся зарплатной ведомости клуба и того факта, что "канонирам" никак не удается вернуться в Лигу Чемпионов.

Ограниченные финансы нашли свое отражение на весьма скромной активности "Арсенала" на трансферном рынке прошлым летом, а также на решении отозвать предложение для Аарона Рэмси о новом контракте в сентябре.

Тем не менее, утверждает Evening Standard, Эмери призвал свой клуб раскошелиться на 20 млн. фунтов в январе — только за такие деньги "Барселона" готова отпустить 25-летнего Суареса, известного Унаи по совместной работе в "Севилье".

В данный момент даже такая — весьма скромная для других больших клубов Премьер-Лиги — сумма является проблемой для "Арсенала". Если руководство "канониров" согласится удовлетворить прошение Эмери, указанные деньги могут быть изъяты из будущих спонсорских контрактов или компенсированы за счет продажи некоторых игроков — например, упомянутого Рэмси, который иначе станет свободным агентом в конце сезона.


Метки Арсенал, Барселона, Суарес, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 23:00

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  1. chebrec 07.01.2019 23:53 # chebrec
    Да что за чепуха у них там творится что бабло скребут

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  2. wolfsmensch 07.01.2019 23:49 # wolfsmensch
    да даже Борнемут может себе позволить выкинуть 20 миллионов за будущего лавочника

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  3. kewell7 07.01.2019 23:39 # kewell7
    Бомжи будут бомжами всегда. До чемпионства как до луны.

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  4. ccchelsea 07.01.2019 23:13 # ccchelsea
    Хахаха нищеброды.

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