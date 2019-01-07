Эмери попросил "Арсенал" найти 20 миллионов фунтов на Суареса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обратился к руководству своего клуба, попросив поскрести по сусекам и все-таки найти 20 миллионов фунтов на трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в январе.

Соглашаясь на работу в "Арсенале" прошлым летом, Эмери заранее знал, что ему придется работать с крайне ограниченным бюджетом. Это стало следствием разросшейся зарплатной ведомости клуба и того факта, что "канонирам" никак не удается вернуться в Лигу Чемпионов.



Ограниченные финансы нашли свое отражение на весьма скромной активности "Арсенала" на трансферном рынке прошлым летом, а также на решении отозвать предложение для Аарона Рэмси о новом контракте в сентябре.



Тем не менее, утверждает Evening Standard, Эмери призвал свой клуб раскошелиться на 20 млн. фунтов в январе — только за такие деньги "Барселона" готова отпустить 25-летнего Суареса, известного Унаи по совместной работе в "Севилье".



В данный момент даже такая — весьма скромная для других больших клубов Премьер-Лиги — сумма является проблемой для "Арсенала". Если руководство "канониров" согласится удовлетворить прошение Эмери, указанные деньги могут быть изъяты из будущих спонсорских контрактов или компенсированы за счет продажи некоторых игроков — например, упомянутого Рэмси, который иначе станет свободным агентом в конце сезона.