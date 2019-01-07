Эмери попросил "Арсенал" найти 20 миллионов фунтов на Суареса
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери обратился к руководству своего клуба, попросив поскрести по сусекам и все-таки найти 20 миллионов фунтов на трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в январе.
Соглашаясь на работу в "Арсенале" прошлым летом, Эмери заранее знал, что ему придется работать с крайне ограниченным бюджетом. Это стало следствием разросшейся зарплатной ведомости клуба и того факта, что "канонирам" никак не удается вернуться в Лигу Чемпионов.
Ограниченные финансы нашли свое отражение на весьма скромной активности "Арсенала" на трансферном рынке прошлым летом, а также на решении отозвать предложение для Аарона Рэмси о новом контракте в сентябре.
Тем не менее, утверждает Evening Standard, Эмери призвал свой клуб раскошелиться на 20 млн. фунтов в январе — только за такие деньги "Барселона" готова отпустить 25-летнего Суареса, известного Унаи по совместной работе в "Севилье".
В данный момент даже такая — весьма скромная для других больших клубов Премьер-Лиги — сумма является проблемой для "Арсенала". Если руководство "канониров" согласится удовлетворить прошение Эмери, указанные деньги могут быть изъяты из будущих спонсорских контрактов или компенсированы за счет продажи некоторых игроков — например, упомянутого Рэмси, который иначе станет свободным агентом в конце сезона.
07.01.2019 23:00
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Последние комментарии:
Да что за чепуха у них там творится что бабло скребут
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да даже Борнемут может себе позволить выкинуть 20 миллионов за будущего лавочника
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Бомжи будут бомжами всегда. До чемпионства как до луны.
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Хахаха нищеброды.
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