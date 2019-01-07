Берли: "Сарри уволят, если он не выиграет большой трофей в следующем сезоне"

Бывший игрок "Челси" и сборной Шотландии Крейг Берли убежден, что Маурицио Сарри постигнет увольнение с поста главного тренера "синих", если в следующем сезоне он не выиграет большой трофей — титул Премьер-Лиги или Лигу Чемпионов.

Сменив своего соотечественника Антонио Конте у руля "Челси" прошлым летом, Сарри очень достойно начал свою английскую карьеру. Даже игроки "синих" регулярно отмечают, что игра их команда стала более атакующей и зрелищной.



В данный момент "Челси" все еще продолжает борьбу в Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке Лиги, однако в Премьер-Лиге подопечные Сарри лишь пытаются удержаться в топ-4.



Бернли заранее предупреждает, что в следующем сезоне места в топ-4 будет недостаточно, чтобы Сарри, не выигравший ни одного трофея за свою карьеру, уцелел на "Стэмфорд Бридж".



"Ситуация такова, что сейчас идет жесточайшая борьба за попадание в топ-4. Для некоторых клубов попадание в топ-4 является успехом".



"Но для других клубов, включая "Челси", этого недостаточно. Сарри еще могут простить, если в этом году он всего лишь попадет в топ-4, но в следующем году ему не уцелеть, потому что в "Челси" не принято считать место в топ-4 успехом".



"Они хотят выигрывать лигу или претендовать на победу в Лиге Чемпионов", — сообщил Берли ESPN.