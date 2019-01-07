Почеттино признал, что "Тоттенхэм" — не конкурент топ-клубам на трансферном рынке

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что в данный момент его клуб — не конкурент грандам Премьер-Лиги и Европы на трансферном рынке.

В последние годы "шпоры" превратились в грозную силу на внутренней и европейской арене, однако вот уже второе трансферное окно подряд Почеттино готов остаться без усиления.

По мнению Маурисио, в будущем это должно измениться. "Тоттенхэм" должен крупно инвестировать в состав, чтобы стать по-настоящему большим клубом.

"Как-то на днях я видел статистику, сколько команды потратили денег за последние 10 лет, и мы были на дне в Англии и Европе. Мы великолепно делаем свою работу, но если мы хотим стать реальными претендентами, в будущем мы должны оперировать иным образом".

"В данный момент все великолепно, но давайте посмотрим, достаточно ли этого, чтобы стабильно претендовать на высшие цели следующие пять лет. Время покажет, сможем ли мы сражаться с большими командами так же, как и в предыдущие четыре-пять лет".

"Одно дело — это сократить дистанцию до топ-4, суметь навязать конкуренцию этим большим командам. Но дальше, если мы хотим выигрывать титулы, нужно оперировать иным образом. В данный момент мы оперируем так же, как и когда я пришел. Может быть это принесет нам какие-нибудь титулы, но это будет тяжело, потому что в последние пять лет каждый клуб значительно прибавил", — цитирует Почеттино The Guardian.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 07.01.2019 22:03 # aliluya-nn
    Года 2-3 потерпеть и будут тратиться ..но тяжковато своих лидеров сейчас удерживать если трофей какой-нито не зацепят

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  2. psihofan 07.01.2019 21:37 # psihofan
    Предводитель бестрофейного почеттиника. Зачем Великому МЮ эта бестолочь?

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  3. lfc-in-my-heart 07.01.2019 21:18 # lfc-in-my-heart
    Не конкурент на рынке - не конкурент в таблице. И так без бабок такую тиму собрал, но максимум - место в топ-4 и 1/4 ЛЧ.

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  4. royal-arsenal 07.01.2019 21:12 # royal-arsenal
    Интервью для Леви.
    Если Леви с трансферами не подможет тренеру, то гудбай Почеттино в сторону Манчестера или Реала

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  5. mancunia-planet 07.01.2019 21:03 # mancunia-planet
    Да норм всё, и так команда собралась топовая..

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