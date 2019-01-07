Почеттино признал, что "Тоттенхэм" — не конкурент топ-клубам на трансферном рынке

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что в данный момент его клуб — не конкурент грандам Премьер-Лиги и Европы на трансферном рынке.

В последние годы "шпоры" превратились в грозную силу на внутренней и европейской арене, однако вот уже второе трансферное окно подряд Почеттино готов остаться без усиления.



По мнению Маурисио, в будущем это должно измениться. "Тоттенхэм" должен крупно инвестировать в состав, чтобы стать по-настоящему большим клубом.



"Как-то на днях я видел статистику, сколько команды потратили денег за последние 10 лет, и мы были на дне в Англии и Европе. Мы великолепно делаем свою работу, но если мы хотим стать реальными претендентами, в будущем мы должны оперировать иным образом".



"В данный момент все великолепно, но давайте посмотрим, достаточно ли этого, чтобы стабильно претендовать на высшие цели следующие пять лет. Время покажет, сможем ли мы сражаться с большими командами так же, как и в предыдущие четыре-пять лет".



"Одно дело — это сократить дистанцию до топ-4, суметь навязать конкуренцию этим большим командам. Но дальше, если мы хотим выигрывать титулы, нужно оперировать иным образом. В данный момент мы оперируем так же, как и когда я пришел. Может быть это принесет нам какие-нибудь титулы, но это будет тяжело, потому что в последние пять лет каждый клуб значительно прибавил", — цитирует Почеттино The Guardian.