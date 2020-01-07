Джонс: "Матч с "Тоттенхэмом" покажет, как далеко мы можем зайти"

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что его команде не терпится проверить себя против такого сильного соперника, как "Тоттенхэм".

"Красные дьяволы" уверенно выиграли все пять первых матчей при Оле Гуннаре Сульшере, в каждом из них доминируя над соперником длительными периодами, а то все 90 минут.

Воскресный выезд на "Уэмбли" к "шпорам" видится гораздо более серьезным испытанием, и Джонс рассматривает этот матч как лакмусовую бумажку того, насколько "Юнайтед" прибавил в действительности.

"Матч против "шпор" станет хорошей проверкой. Мы в хорошей форме и набрали ход. Мы слегка стабилизировали свой курс. Но мы еще ничего не добились и ничего не достигли, поэтому нам нужно продолжать двигаться вперед".

"Вероятно, "Тоттенхэм" будет индикатором для нас и покажет, как далеко мы способны зайти, но мы обязаны выигрывать этот матч".

"Наш соперник в хорошей форме и хорошо выступает. Нам нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к тяжелому матчу. Надеюсь, мы продлим свою хорошую серию победой в этом матче", — цитирует Джонса Sky Sports.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 515

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  1. royal-arsenal 07.01.2019 20:49 # royal-arsenal
    Джонс - мастер эпичных фото

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  2. zzspurs 07.01.2019 20:43 # zzspurs
    Опа...МЮшный ловрен заговорил.

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  3. chebrec 07.01.2019 20:27 # chebrec
    Здоровья Джонсу

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  4. carrick-16 07.01.2019 20:08 # carrick-16
    Лишь бы как в прошлом сезоне в свои не положил

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  5. glorfindel 07.01.2019 20:07 # glorfindel
    Что интересно он думает, рожей упершись в газон?

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  6. mr-dodds 07.01.2019 20:05 # mr-dodds
    Хорошо, что и игроки и тренер это понимают, как и фанаты. Ярое ликование после 5 побед против мусора всякого-это каличный удел скузни. Буду доволен и ничейным результатом, если игра будет открытой и яркой, а не цыганским хороводом вокруг мамки Юлианы.

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  7. staryi-eblan 07.01.2019 20:02 # staryi-eblan
    Под текстуру свалился

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  8. alako-lfc 07.01.2019 20:00 # alako-lfc
    Фото, блеать, лучшее)

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