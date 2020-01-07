Джонс: "Матч с "Тоттенхэмом" покажет, как далеко мы можем зайти"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что его команде не терпится проверить себя против такого сильного соперника, как "Тоттенхэм".
"Красные дьяволы" уверенно выиграли все пять первых матчей при Оле Гуннаре Сульшере, в каждом из них доминируя над соперником длительными периодами, а то все 90 минут.
Воскресный выезд на "Уэмбли" к "шпорам" видится гораздо более серьезным испытанием, и Джонс рассматривает этот матч как лакмусовую бумажку того, насколько "Юнайтед" прибавил в действительности.
"Матч против "шпор" станет хорошей проверкой. Мы в хорошей форме и набрали ход. Мы слегка стабилизировали свой курс. Но мы еще ничего не добились и ничего не достигли, поэтому нам нужно продолжать двигаться вперед".
"Вероятно, "Тоттенхэм" будет индикатором для нас и покажет, как далеко мы способны зайти, но мы обязаны выигрывать этот матч".
"Наш соперник в хорошей форме и хорошо выступает. Нам нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к тяжелому матчу. Надеюсь, мы продлим свою хорошую серию победой в этом матче", — цитирует Джонса Sky Sports.
07.01.2019 20:00
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Джонс - мастер эпичных фото
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Опа...МЮшный ловрен заговорил.
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Здоровья Джонсу
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Лишь бы как в прошлом сезоне в свои не положил
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Что интересно он думает, рожей упершись в газон?
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Хорошо, что и игроки и тренер это понимают, как и фанаты. Ярое ликование после 5 побед против мусора всякого-это каличный удел скузни. Буду доволен и ничейным результатом, если игра будет открытой и яркой, а не цыганским хороводом вокруг мамки Юлианы.
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Под текстуру свалился
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Фото, блеать, лучшее)
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