Джонс: "Матч с "Тоттенхэмом" покажет, как далеко мы можем зайти"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что его команде не терпится проверить себя против такого сильного соперника, как "Тоттенхэм".

"Красные дьяволы" уверенно выиграли все пять первых матчей при Оле Гуннаре Сульшере, в каждом из них доминируя над соперником длительными периодами, а то все 90 минут.



Воскресный выезд на "Уэмбли" к "шпорам" видится гораздо более серьезным испытанием, и Джонс рассматривает этот матч как лакмусовую бумажку того, насколько "Юнайтед" прибавил в действительности.



"Матч против "шпор" станет хорошей проверкой. Мы в хорошей форме и набрали ход. Мы слегка стабилизировали свой курс. Но мы еще ничего не добились и ничего не достигли, поэтому нам нужно продолжать двигаться вперед".



"Вероятно, "Тоттенхэм" будет индикатором для нас и покажет, как далеко мы способны зайти, но мы обязаны выигрывать этот матч".



"Наш соперник в хорошей форме и хорошо выступает. Нам нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к тяжелому матчу. Надеюсь, мы продлим свою хорошую серию победой в этом матче", — цитирует Джонса Sky Sports.