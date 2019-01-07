Сарри: "Если Фабрегас уйдет, нам нужна замена"

Сеск Фабрегас Наставник "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что рассчитывает на приобретение полузащитника взамен уходящему в "Монако" Сеску Фабрегасу.

Ранее днем в английской прессе появилась информация, что "синие" интересуются Николо Бареллой из "Кальяри" и Леандро Паредесом из "Зенита".

Как всегда, Сарри не посвящен в трансферные дела своего клуба, но рассчитывает на новичка. Вместе с тем Маурицио одобряет решение Сеска покинуть "Стэмфорд Бридж".

"Я лишь могу высказать свое мнение. Я не знаю, что решит клуб. На мой взгляд, Сеску нужно уйти. Вы очень хорошо знаете, что в этом клубе есть правило, по которому игроки старше 30 лет обычно получают только однолетний контракт. А у него есть предложение о контракте на два года. Я не хочу, чтобы столь важный игрок не был счастлив".

"Я не хочу говорить об игроках из других команд, но если Сеск уйдет, нам, конечно, потребуется замена. С оставшимися у нас полузащитниками мы будем в беде", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 19:00

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  1. carrick-16 07.01.2019 19:12 # carrick-16
    Не проще ли чаще выпускать Лутуса чика? Нет же им надо опять за 40 лямов взять нонейма

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  2. sir-alex-67 07.01.2019 19:11 # sir-alex-67
    пора ему уже в топ клуб

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