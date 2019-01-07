"Лестер" продал Иборру в "Вильярреал"

Висенте Иборра "Лестер" выручил примерно 9 миллионов фунтов, продав своего полузащитника Висенте Иборру в "Вильярреал".

Выиграв три трофея Лиги Европы с "Севильей", в июле 2017 Иборра решил попробовать себя в Премьер-Лиге и присоединился к "лисам" по сделке стоимостью 12.5 млн. фунтов.

С тех пор Висенте провел 37 матчей за клуб с "Кинг Пауэр" и забил четыре гола, но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе.

Как сообщает BBC, теперь 30-летний испанец возвращается на родину. Это стало возможно после того, как Иборра попросил "Лестер" отпустить его домой, ссылаясь на семейные обстоятельства.


Метки Вильярреал, Иборра, Лестер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 18:35

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