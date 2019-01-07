"Лестер" продал Иборру в "Вильярреал"

"Лестер" выручил примерно 9 миллионов фунтов, продав своего полузащитника Висенте Иборру в "Вильярреал".

Выиграв три трофея Лиги Европы с "Севильей", в июле 2017 Иборра решил попробовать себя в Премьер-Лиге и присоединился к "лисам" по сделке стоимостью 12.5 млн. фунтов.



С тех пор Висенте провел 37 матчей за клуб с "Кинг Пауэр" и забил четыре гола, но в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе.



Как сообщает BBC, теперь 30-летний испанец возвращается на родину. Это стало возможно после того, как Иборра попросил "Лестер" отпустить его домой, ссылаясь на семейные обстоятельства.