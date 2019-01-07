Сарри отговаривает Хадсон-Одои от перехода в "Баварию"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предупредил своего юниора Каллума Хадсон-Одои, что переход в "Баварию" стал бы ошибкой.

В это трансферное окно чемпионы Бундеслиги сделали уже три предложения о покупке 18-летнего англичанина, причем последнее из них составило 30 миллионов фунтов.



По информации The Independent, в "Баварии" уверены, что смогут довести начатое до конца. Изначально у Хадсон-Одои были сомнения насчет переезда в Мюнхен, однако настойчивость немецкого клуба произвела впечатление на нападающего.



Выступая в понедельник перед прессой, Сарри поделился своим мнением насчет этой ситуации и предостерег Хадсон-Одои от ошибки.



"Я не думаю, что ему будет лучше уехать в Германию. Почему? Потому что он английский игрок. Он очень молод, у него большое будущее. Здесь в Англии его ждет блестящее будущее — и в национальной команде, и в "Челси". Ему будет лучше остаться здесь".



"Говорил ли я ему об этом лично? Я не отвечаю за такие вопросы, и я не хочу говорить с игроком ни о чем таком, что не зависит от меня".



"Я лишь знаю, что он очень важный игрок для меня. Он очень молод, но сейчас он стремительно прибавляет, особенно в оборонительной фазе".



"Он очень хорошо сыграл последний матч (против "Ноттингем Форест"). Я очень им доволен. Я не знаю, как обстоят дела в его ситуации с клубом".



"Он готов. Конечно, у нас много очень важных игроков на этой позиции. Вы хотите, чтобы Виллиан был на лавке? Или Педро? Я могу играть только с двумя вингерами. Думаю, теперь я могу задумываться о том, чтобы использовать его в старте", — цитирует Сарри Sky Sports.