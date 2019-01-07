"Лацио" договаривается о покупке Дзаппакосты у "Челси"
"Лацио" договаривается с "Челси" о покупке правого защитника Давиде Дзаппакосты за 13 миллионов фунтов.
Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" 18 месяцев назад из "Торино" за 23 млн. фунтов, но основным игроком так и не стал.
В этом сезоне, после возвращения "синих" к схеме с четырьмя защитниками, Давиде вчистую проигрывает конкуренцию Сесару Аспиликуэте, приняв участие в 10 матчах за "Челси" с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги 26-летний итальянец провел лишь 10 минут.
Теперь, сообщает Sky Sports, Дзаппакоста, вероятно, вернется в Серию А. "Лацио" уже вовсю обсуждает с "Челси" трансфер своего соотечественника.
Добавим, итальянская пресса предполагает, что Давиде присоединится к "Лацио" на правах аренды с последующим выкупом, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри воспользуется этим, чтобы переманить Эльсеида Хюсая из "Наполи".
07.01.2019 17:00
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Последние комментарии:
чулсе пизнецкар ))))
развели их на 23, а продают за 13 ))))
стакан мочи всем этим бизнесменам
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Нормальный со скамейки на замену чел! Видать совсем не нужен т.к есть Ампаду и Эмерсон по краям!
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Зачем отпускать его в сериАл, хз
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Миха норм сработал. Увидел, что тема жопакосты актуальна и унижения пенсов в разгаре, вот и плеснул маслица в огонь. Норм
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пиздец
лучше озара и продают опять
челси просто трамплин в норм клуб
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на Златана похож на этой фотке, особенно если представить, что там сзади на голове хвост.
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Этот Хюсай не намного его сильнее, но блять стоить будет в три раза дороже.
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