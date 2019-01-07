"Лацио" договаривается о покупке Дзаппакосты у "Челси"

Давиде Дзаппакоста "Лацио" договаривается с "Челси" о покупке правого защитника Давиде Дзаппакосты за 13 миллионов фунтов.

Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" 18 месяцев назад из "Торино" за 23 млн. фунтов, но основным игроком так и не стал.

В этом сезоне, после возвращения "синих" к схеме с четырьмя защитниками, Давиде вчистую проигрывает конкуренцию Сесару Аспиликуэте, приняв участие в 10 матчах за "Челси" с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги 26-летний итальянец провел лишь 10 минут.

Теперь, сообщает Sky Sports, Дзаппакоста, вероятно, вернется в Серию А. "Лацио" уже вовсю обсуждает с "Челси" трансфер своего соотечественника.

Добавим, итальянская пресса предполагает, что Давиде присоединится к "Лацио" на правах аренды с последующим выкупом, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри воспользуется этим, чтобы переманить Эльсеида Хюсая из "Наполи".


Метки Дзаппакоста, Лацио, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. sir-alex-67 07.01.2019 17:31 # sir-alex-67
    чулсе пизнецкар ))))
    развели их на 23, а продают за 13 ))))
    стакан мочи всем этим бизнесменам

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  2. chelsiukpro 07.01.2019 17:22 # chelsiukpro
    Нормальный со скамейки на замену чел! Видать совсем не нужен т.к есть Ампаду и Эмерсон по краям!

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  3. mancunia-planet 07.01.2019 17:18 # mancunia-planet
    Зачем отпускать его в сериАл, хз

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  4. mr-dodds 07.01.2019 17:18 # mr-dodds
    Миха норм сработал. Увидел, что тема жопакосты актуальна и унижения пенсов в разгаре, вот и плеснул маслица в огонь. Норм

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  5. blackdreamer 07.01.2019 17:11 # blackdreamer
    пиздец
    лучше озара и продают опять
    челси просто трамплин в норм клуб

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  6. novocaine 07.01.2019 17:07 # novocaine
    на Златана похож на этой фотке, особенно если представить, что там сзади на голове хвост.

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  7. ccchelsea 07.01.2019 17:03 # ccchelsea
    Этот Хюсай не намного его сильнее, но блять стоить будет в три раза дороже.

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