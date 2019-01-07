"Лацио" договаривается о покупке Дзаппакосты у "Челси"

"Лацио" договаривается с "Челси" о покупке правого защитника Давиде Дзаппакосты за 13 миллионов фунтов.

Напомним, Дзаппакоста прибыл на "Стэмфорд Бридж" 18 месяцев назад из "Торино" за 23 млн. фунтов, но основным игроком так и не стал.



В этом сезоне, после возвращения "синих" к схеме с четырьмя защитниками, Давиде вчистую проигрывает конкуренцию Сесару Аспиликуэте, приняв участие в 10 матчах за "Челси" с учетом всех соревнований. В рамках Премьер-Лиги 26-летний итальянец провел лишь 10 минут.



Теперь, сообщает Sky Sports, Дзаппакоста, вероятно, вернется в Серию А. "Лацио" уже вовсю обсуждает с "Челси" трансфер своего соотечественника.



Добавим, итальянская пресса предполагает, что Давиде присоединится к "Лацио" на правах аренды с последующим выкупом, а главный тренер "синих" Маурицио Сарри воспользуется этим, чтобы переманить Эльсеида Хюсая из "Наполи".