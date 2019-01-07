Чех хочет получить новый контракт с "Арсеналом"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех, чей контракт истекает в конце сезона, заявил, что хотел бы продлить свое пребывание на "Эмирейтс".

Этот сезон Чех начинал в качестве первого номера "канониров", но затем получил травму, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что его место на последнем рубеже прочно занял летний новичок Бернд Лено.



На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что не знает, есть ли у Петра будущее в клубе, однако сам 36-летний голкипер предпочел бы получить новую сделку.



"Я бы хотел остаться, но сейчас только январь. Сезон длинный, и никогда не знаешь, что произойдет. Я не испытываю стресса или давления от того, когда мы сядем за стол переговоров".



"Я просто делаю свою работу, а в конце мы легко сможем все обсудить, и там станет видно. Пока у меня нет предложения о новом контракте, но после трансферного окна мы поговорим и посмотрим, как нам быть", — сообщил Чех Evening Standard.