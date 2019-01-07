Чех хочет получить новый контракт с "Арсеналом"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех, чей контракт истекает в конце сезона, заявил, что хотел бы продлить свое пребывание на "Эмирейтс".

Этот сезон Чех начинал в качестве первого номера "канониров", но затем получил травму, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что его место на последнем рубеже прочно занял летний новичок Бернд Лено.

На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что не знает, есть ли у Петра будущее в клубе, однако сам 36-летний голкипер предпочел бы получить новую сделку.

"Я бы хотел остаться, но сейчас только январь. Сезон длинный, и никогда не знаешь, что произойдет. Я не испытываю стресса или давления от того, когда мы сядем за стол переговоров".

"Я просто делаю свою работу, а в конце мы легко сможем все обсудить, и там станет видно. Пока у меня нет предложения о новом контракте, но после трансферного окна мы поговорим и посмотрим, как нам быть", — сообщил Чех Evening Standard.


Метки Арсенал, контракты, Чех

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 16:00

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  1. suddenly 07.01.2019 17:26 # suddenly
    На переговоры придёт в костюме с галстуком и шлеме.

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  2. chebrec 07.01.2019 16:50 # chebrec
    А тренеришка не хочет

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  3. lfcynwa 07.01.2019 16:25 # lfcynwa
    ни одного норм вратаря в арсенале, что за беда

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  4. ska-skvo 07.01.2019 16:12 # ska-skvo
    Танкист хорош, просто из за дырявой защиты так много пропускает, надо продлевать.

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