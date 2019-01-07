Лофтус-Чик уже не сыграет в январе
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик уже не появится на футбольном поле в остатке января из-за травмы спины.
Свое повреждение 22-летний Лофтус-Чик получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.
Проблемы со спиной возникли у Рубена не в первый раз. По этой самой причине он пропустил матчи против "Уотфорда" и "Кристал Пэлас" около Рождества.
Изначально доктора надеялись поставить англичанина на ноги в течение недели, однако тот факт, что проблема все больше приобретает хронический характер, заставил медицинский штаб "синих" пересмотреть свои планы.
Теперь Лофтус-Чик получит возможность полноценно восстановиться. По информации Evening Standard, Рубен пропустит остаток января.
Добавим, что эта травма случилась в самое неподходящее время, ведь в данный момент в лазарете "Челси" также находятся Педро и Виллиан — шансы Лофтус-Чика на игровое время в этом сезоне еще никогда не были выше, чем сейчас.
07.01.2019 15:00
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Последние комментарии:
Теперь 100% купят кого-то в январе, кроме нападающего.
Вилли, Педро восстанавливаются, Фабр, Лофтус - оут.
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Емое потеря
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Жаль парня, хотя Сарри его максимум бы в кубках использовал ибо не умеет ротировать нормально состав еще со времен Наполи
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