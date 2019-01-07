Лофтус-Чик уже не сыграет в январе

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик уже не появится на футбольном поле в остатке января из-за травмы спины.

Свое повреждение 22-летний Лофтус-Чик получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.



Проблемы со спиной возникли у Рубена не в первый раз. По этой самой причине он пропустил матчи против "Уотфорда" и "Кристал Пэлас" около Рождества.



Изначально доктора надеялись поставить англичанина на ноги в течение недели, однако тот факт, что проблема все больше приобретает хронический характер, заставил медицинский штаб "синих" пересмотреть свои планы.



Теперь Лофтус-Чик получит возможность полноценно восстановиться. По информации Evening Standard, Рубен пропустит остаток января.



Добавим, что эта травма случилась в самое неподходящее время, ведь в данный момент в лазарете "Челси" также находятся Педро и Виллиан — шансы Лофтус-Чика на игровое время в этом сезоне еще никогда не были выше, чем сейчас.