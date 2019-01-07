Барелла будет стоить "Челси" 45 миллионов фунтов

"Челси" попробует приобрести полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу в зимне трансферного окно, но для этого может потребоваться сумма в 45 миллионов фунтов.

В данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Сеском Фабрегасом, который подпишет контракт с "Монако", как только два клуба окончательно договорятся о размере компенсации.



Прежде главный тренер "Челси" Маурицио Сарри неоднократно говорил, насколько важен для него Фабрегас. Отпуская Сеска, итальянский специалист рассчитывает, что клуб купит ему игрока на замену.



Своей приоритетной целью на замену Фабрегасу "синие" избрали 21-летнего Бареллу, однако на того также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Интер". Например, издание Corriere dello Sport утверждает, что три дня назад "Кальяри" отклонил предложение "красных дьяволов" в 30 млн. фунтов по Николо.



В идеале "Кальяри" предпочел бы сохранить Бареллу до конца сезона. Если же "Челси" надеется опередить конкурентов и заполучить соотечественника Сарри уже в январе, то для этого "синим" придется раскошелиться на 45 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, в качестве альтернативы Барелле "Челси" рассматривает 24-летнего Леандро Паредеса из "Зенита".