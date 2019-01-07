Барелла будет стоить "Челси" 45 миллионов фунтов
"Челси" попробует приобрести полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу в зимне трансферного окно, но для этого может потребоваться сумма в 45 миллионов фунтов.
В данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Сеском Фабрегасом, который подпишет контракт с "Монако", как только два клуба окончательно договорятся о размере компенсации.
Прежде главный тренер "Челси" Маурицио Сарри неоднократно говорил, насколько важен для него Фабрегас. Отпуская Сеска, итальянский специалист рассчитывает, что клуб купит ему игрока на замену.
Своей приоритетной целью на замену Фабрегасу "синие" избрали 21-летнего Бареллу, однако на того также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Интер". Например, издание Corriere dello Sport утверждает, что три дня назад "Кальяри" отклонил предложение "красных дьяволов" в 30 млн. фунтов по Николо.
В идеале "Кальяри" предпочел бы сохранить Бареллу до конца сезона. Если же "Челси" надеется опередить конкурентов и заполучить соотечественника Сарри уже в январе, то для этого "синим" придется раскошелиться на 45 млн. фунтов.
Как сообщает Evening Standard, в качестве альтернативы Барелле "Челси" рассматривает 24-летнего Леандро Паредеса из "Зенита".
07.01.2019 14:45
Просмотров: 911
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На крайний случай летом Головина по вкусной цене. Поднатаскают за полгода и будет топарём.
(ответить)
Хотите взять полузащитника - берите Товена. Он уже готов к Англии. А это стремлениe к итальянцам, где молодёжи нормальной равно ниxyя, уже бесит. Сарри так же обосрётся и через полтора года пойдёт на пенсию в Брешию какую-нибудь. А Товена купит условный Реал, а мы дальше будем жевать Лигу Европы.
(ответить)
18 матчей 1 гол и всё. Нахуй он нужен. По полезности и 15 миллионов не стоит.
(ответить)
Хорошо хорошо
(ответить)
опять разводят чолчей на топаря
чё там дзапакосат ?
на повышение в реал собрался вместе с обводчиком ?
(ответить)
Хватит уже сватать игроков серии А в Англию!
Слишком разные чемпионаты, мало кто смог заиграть, а трансферов было много. Может быть, кто-нибудь подскажет крутые трансферы с серии А в АПЛ? Вратари не в счёт, я помню лишь Алонсо, но изначально он играл в Англии.
В Ливерпуле был Аквилани с Доссеной, Борини.
На память были ещё Дармиан, Огбонна и Дзаппакоста, Габбьядини.
(ответить)
Автоматом превращается в топаря фапли)))
(ответить)
Мрак, конечно, нападающего нет в команде от слова совсем, а руководство продолжает ноунеймов по 50 лямов скуплять
(ответить)
Да не замена эта Фабрегасу, это бэкап для Канте. Тупые журналюги даже не в состоянии раскинуть мозгами.
(ответить)
Синдром мешка никогда не покинет МЮ и челси, отдавать по 50млн за нонеймов которые заведомо не заиграют, просто ору !!!
(ответить)
отберите деньги у английских клубов. они их не умеют тратить
(ответить)
Пффф, назовите хоть одного итальянца, заигравшего в АПЛ в последние годы. Они здесь не жильцы.
(ответить)
Бакайока номер 2
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий