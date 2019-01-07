Барелла будет стоить "Челси" 45 миллионов фунтов

Николо Барелла "Челси" попробует приобрести полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу в зимне трансферного окно, но для этого может потребоваться сумма в 45 миллионов фунтов.

В данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Сеском Фабрегасом, который подпишет контракт с "Монако", как только два клуба окончательно договорятся о размере компенсации.

Прежде главный тренер "Челси" Маурицио Сарри неоднократно говорил, насколько важен для него Фабрегас. Отпуская Сеска, итальянский специалист рассчитывает, что клуб купит ему игрока на замену.

Своей приоритетной целью на замену Фабрегасу "синие" избрали 21-летнего Бареллу, однако на того также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Интер". Например, издание Corriere dello Sport утверждает, что три дня назад "Кальяри" отклонил предложение "красных дьяволов" в 30 млн. фунтов по Николо.

В идеале "Кальяри" предпочел бы сохранить Бареллу до конца сезона. Если же "Челси" надеется опередить конкурентов и заполучить соотечественника Сарри уже в январе, то для этого "синим" придется раскошелиться на 45 млн. фунтов.

Как сообщает Evening Standard, в качестве альтернативы Барелле "Челси" рассматривает 24-летнего Леандро Паредеса из "Зенита".


Метки Барелла, Кальяри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 14:45

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 07.01.2019 15:45 # ganinilyha
    На крайний случай летом Головина по вкусной цене. Поднатаскают за полгода и будет топарём.

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  2. ganinilyha 07.01.2019 15:44 # ganinilyha
    Хотите взять полузащитника - берите Товена. Он уже готов к Англии. А это стремлениe к итальянцам, где молодёжи нормальной равно ниxyя, уже бесит. Сарри так же обосрётся и через полтора года пойдёт на пенсию в Брешию какую-нибудь. А Товена купит условный Реал, а мы дальше будем жевать Лигу Европы.

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  3. ganinilyha 07.01.2019 15:38 # ganinilyha
    18 матчей 1 гол и всё. Нахуй он нужен. По полезности и 15 миллионов не стоит.

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  4. tra-hall 07.01.2019 15:32 # tra-hall
    Хорошо хорошо

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  5. blackdreamer 07.01.2019 15:20 # blackdreamer
    опять разводят чолчей на топаря
    чё там дзапакосат ?
    на повышение в реал собрался вместе с обводчиком ?

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  6. liverpool888 07.01.2019 15:07 # liverpool888
    Хватит уже сватать игроков серии А в Англию!
    Слишком разные чемпионаты, мало кто смог заиграть, а трансферов было много. Может быть, кто-нибудь подскажет крутые трансферы с серии А в АПЛ? Вратари не в счёт, я помню лишь Алонсо, но изначально он играл в Англии.
    В Ливерпуле был Аквилани с Доссеной, Борини.
    На память были ещё Дармиан, Огбонна и Дзаппакоста, Габбьядини.

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  7. firmino9 07.01.2019 15:03 # firmino9
    Автоматом превращается в топаря фапли)))

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  8. maax-chelsea 07.01.2019 15:03 # maax-chelsea
    Мрак, конечно, нападающего нет в команде от слова совсем, а руководство продолжает ноунеймов по 50 лямов скуплять

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  9. ccchelsea 07.01.2019 15:02 # ccchelsea
    Да не замена эта Фабрегасу, это бэкап для Канте. Тупые журналюги даже не в состоянии раскинуть мозгами.

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  10. lfc-in-my-heart 07.01.2019 14:58 # lfc-in-my-heart
    Синдром мешка никогда не покинет МЮ и челси, отдавать по 50млн за нонеймов которые заведомо не заиграют, просто ору !!!

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  11. wolfsmensch 07.01.2019 14:54 # wolfsmensch
    отберите деньги у английских клубов. они их не умеют тратить

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  12. brown-ale 07.01.2019 14:50 # brown-ale
    Пффф, назовите хоть одного итальянца, заигравшего в АПЛ в последние годы. Они здесь не жильцы.

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  13. muchampion 07.01.2019 14:49 # muchampion
    Бакайока номер 2

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