Натаниэль Клайн выбрал "Борнмут" из-за Хау
Защитник Натаниэль Клайн заявил, что главной причиной его перехода из "Ливерпуля" в "Борнмут" на правах аренды стала персона наставника "вишенок" Эдди Хау.
В минувший уикенд рулевой "Кардиффа" Нил Уорнок жестко раскритиковал "Ливерпуль" и Клайна за то, что не получил обещанного ему игрока. После своего дебюта за новый клуб Натаниэль был вынужден объяснить, почему отправился за практикой на южное побережье вместо Уэльса.
"У "Борнмута" отличный тренер, и это убедило меня перейти сюда. Я смотрю на то, как играет "Борнмут", и понимаю, что это похоже на мой собственный стиль".
"Вот уже полтора сезона я толком не играю в футбол, что необычно для меня. Очень расстраивает, когда ты знаешь, что здоров и можешь играть, но постоянно оказываешься за бортом".
"Для меня же самого было лучше уйти и подыскать клуб, который бы дал мне возможность играть матчи", — цитирует Клайна Sky Sports.
07.01.2019 13:00
Просмотров: 584
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм обоссал немецкого физрука
(ответить)
Клопп ведет правильную политику! И человечность - типо я не сгною на лавке , того кто хочет уйти а помогу ему новый клуб отыскать! Я удивлялся с тех кадров кто выбирал клуб Моура !!!
(ответить)
был многообещающим, но травма подкосила карьеру.
нашел свой клуб, может быть.
удачи.
(ответить)
помню сколько срача было на ветках когда скам и колбасные сравнивали кто топовее, клайн или дармиан
кстати, кто топовее в итоге оказался?)
(ответить)
с повышением парня
(ответить)
надо было поменьше баловаться
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий