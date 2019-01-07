Натаниэль Клайн выбрал "Борнмут" из-за Хау

Защитник Натаниэль Клайн заявил, что главной причиной его перехода из "Ливерпуля" в "Борнмут" на правах аренды стала персона наставника "вишенок" Эдди Хау.

В минувший уикенд рулевой "Кардиффа" Нил Уорнок жестко раскритиковал "Ливерпуль" и Клайна за то, что не получил обещанного ему игрока. После своего дебюта за новый клуб Натаниэль был вынужден объяснить, почему отправился за практикой на южное побережье вместо Уэльса.



"У "Борнмута" отличный тренер, и это убедило меня перейти сюда. Я смотрю на то, как играет "Борнмут", и понимаю, что это похоже на мой собственный стиль".



"Вот уже полтора сезона я толком не играю в футбол, что необычно для меня. Очень расстраивает, когда ты знаешь, что здоров и можешь играть, но постоянно оказываешься за бортом".



"Для меня же самого было лучше уйти и подыскать клуб, который бы дал мне возможность играть матчи", — цитирует Клайна Sky Sports.