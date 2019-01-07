Натаниэль Клайн выбрал "Борнмут" из-за Хау

Натаниэль Клайн Защитник Натаниэль Клайн заявил, что главной причиной его перехода из "Ливерпуля" в "Борнмут" на правах аренды стала персона наставника "вишенок" Эдди Хау.

В минувший уикенд рулевой "Кардиффа" Нил Уорнок жестко раскритиковал "Ливерпуль" и Клайна за то, что не получил обещанного ему игрока. После своего дебюта за новый клуб Натаниэль был вынужден объяснить, почему отправился за практикой на южное побережье вместо Уэльса.

"У "Борнмута" отличный тренер, и это убедило меня перейти сюда. Я смотрю на то, как играет "Борнмут", и понимаю, что это похоже на мой собственный стиль".

"Вот уже полтора сезона я толком не играю в футбол, что необычно для меня. Очень расстраивает, когда ты знаешь, что здоров и можешь играть, но постоянно оказываешься за бортом".

"Для меня же самого было лучше уйти и подыскать клуб, который бы дал мне возможность играть матчи", — цитирует Клайна Sky Sports.


Метки Борнмут, Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 13:00

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  1. qess 07.01.2019 13:54 # qess
    Норм обоссал немецкого физрука

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  2. isa1873387 07.01.2019 13:40 # isa1873387
    Клопп ведет правильную политику! И человечность - типо я не сгною на лавке , того кто хочет уйти а помогу ему новый клуб отыскать! Я удивлялся с тех кадров кто выбирал клуб Моура !!!

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  3. manutd-20champ 07.01.2019 13:16 # manutd-20champ
    был многообещающим, но травма подкосила карьеру.
    нашел свой клуб, может быть.
    удачи.

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  4. lfcynwa 07.01.2019 13:14 # lfcynwa
    помню сколько срача было на ветках когда скам и колбасные сравнивали кто топовее, клайн или дармиан

    кстати, кто топовее в итоге оказался?)

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  5. sir-alex-67 07.01.2019 13:06 # sir-alex-67
    с повышением парня

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  6. pistolero-lfc 07.01.2019 13:01 # pistolero-lfc
    надо было поменьше баловаться

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