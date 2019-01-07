Аарон Рэмси готов провести остаток сезона в "Арсенале"

Полузащитник Аарон Рэмси готов доиграть сезон в "Арсенале", несмотря на ряд вариантов, чтобы покинуть "Эмирейтс" уже в январе.

Напомним, еще в сентябре "канониры" отозвало свое предложение для Рэмси о новом контракте с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.



Естественно, что с приближением января слухи насчет будущего Аарона достигли своего пика, ведь теперь игрок сборной Уэльса волен свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Январь представляет для "Арсенала" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего полузащитника, среди претендентов на которого значатся "Ювентус" и "Бавария", однако главный тренер лондонцев Унаи Эмери твердо решил сохранить Рэмси до конца сезона.



Как стало известно ESPN, Аарон с пониманием отнесся к решению "Арсенала" сохранить его до следующего лета. Рэмси даже рад, что теперь у него есть несколько месяцев, чтобы спокойно определиться со своим будущим.



Издание также сообщает, что интерес к Рэмси проявляет и "Ливерпуль", однако лидеры Премьер-Лиги пока не имеют формальных оснований, чтобы вступить в переговоры с Рэмси.