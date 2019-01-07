"Челси" надеется получить более 10 миллионов фунтов за Фабрегаса

"Челси" пока не достиг компромисса с "Монако" относительно трансфера Сеска Фабрегаса и надеется получить за испанского полузащитника более 10 миллионов фунтов виде компенсации.

В минувшую субботу Фабрегас всем своим видом дал понять, что матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" станет его последним за клуб со "Стэмфорд Бридж".



Уже в воскресенье экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" прилетел в Монако, чтобы уладить последние детали своего перехода в команду Тьерри Анри.



Но если в переговорах с самим Фабрегасом насчет контракта на два с половиной года у монегасков проблем не возникло, то диалог с "синими" пока не увенчался успехом.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" собирается заставить своего бывшего технического директора Майкла Эменало, ныне работающего в "Монако", заплатить 12 млн. евро (10.75 млн. фунтов) за Фабрегаса.



Ожидается, что существующие разногласия будут улажены в ближайшие 24 часа, и Фабрегас, чей контракт с "Челси" истекает в конце сезона, официально присоединится к клубу Лиги 1.