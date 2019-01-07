"Челси" надеется получить более 10 миллионов фунтов за Фабрегаса
"Челси" пока не достиг компромисса с "Монако" относительно трансфера Сеска Фабрегаса и надеется получить за испанского полузащитника более 10 миллионов фунтов виде компенсации.
В минувшую субботу Фабрегас всем своим видом дал понять, что матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ноттингем Форест" станет его последним за клуб со "Стэмфорд Бридж".
Уже в воскресенье экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" прилетел в Монако, чтобы уладить последние детали своего перехода в команду Тьерри Анри.
Но если в переговорах с самим Фабрегасом насчет контракта на два с половиной года у монегасков проблем не возникло, то диалог с "синими" пока не увенчался успехом.
Как сообщает Daily Mirror, "Челси" собирается заставить своего бывшего технического директора Майкла Эменало, ныне работающего в "Монако", заплатить 12 млн. евро (10.75 млн. фунтов) за Фабрегаса.
Ожидается, что существующие разногласия будут улажены в ближайшие 24 часа, и Фабрегас, чей контракт с "Челси" истекает в конце сезона, официально присоединится к клубу Лиги 1.
07.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
1 фунт и усе нах:)
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Жлобы, что тут добавить
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сколько он пользы пенсам принес, могли бы уже и бесплатно отдать
ну там, за чисто символическую плату типа...
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Отсчитает из своего кошелька
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