В "Боруссии" уверены, что Пулишич заиграет в "Челси"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил уверенность, что атакующий полузащитник Кристиан Пулишич сможет с успехом выступать за "Челси".

На минувшей неделе "синие" официально подтвердили покупку Пулишича за 58 миллионов фунтов. Этот сезон Кристиан доиграет в Дортмунде, а затем присоединится к команде Маурицио Сарри.



Данный трансфер вызывает немало вопросов — особенно из-за своей цены и из-за того, что в этом сезоне Пулишич не является игроком стартового состава "Боруссии". Однако Цорк уверен, что "Челси" сделал хорошую инвестицию.



"Этот парень обладает типичной американской уверенностью в себе. Многие черты его характера помогут его в Англии, где все немного напряженнее, чем в Бундеслиге".



"Он обладает скоростью, обладает дриблингом, он жаждет добиваться успеха любой ценой. Не вижу не единой причины, почему ему не удастся заиграть там".



"Мы обдумывали это решение несколько месяцев. Это не так, что мы начали переговоры около Рождества и решили к Новому году. Процесс длился недели, если не сказать месяцы", — сообщил Цорк ESPN.