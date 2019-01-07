В "Боруссии" уверены, что Пулишич заиграет в "Челси"

Кристиан Пулишич Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил уверенность, что атакующий полузащитник Кристиан Пулишич сможет с успехом выступать за "Челси".

На минувшей неделе "синие" официально подтвердили покупку Пулишича за 58 миллионов фунтов. Этот сезон Кристиан доиграет в Дортмунде, а затем присоединится к команде Маурицио Сарри.

Данный трансфер вызывает немало вопросов — особенно из-за своей цены и из-за того, что в этом сезоне Пулишич не является игроком стартового состава "Боруссии". Однако Цорк уверен, что "Челси" сделал хорошую инвестицию.

"Этот парень обладает типичной американской уверенностью в себе. Многие черты его характера помогут его в Англии, где все немного напряженнее, чем в Бундеслиге".

"Он обладает скоростью, обладает дриблингом, он жаждет добиваться успеха любой ценой. Не вижу не единой причины, почему ему не удастся заиграть там".

"Мы обдумывали это решение несколько месяцев. Это не так, что мы начали переговоры около Рождества и решили к Новому году. Процесс длился недели, если не сказать месяцы", — сообщил Цорк ESPN.


Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 10:00

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  1. pistolero-lfc 07.01.2019 10:28 # pistolero-lfc
    это мы еще посмотрим.

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  2. electric 07.01.2019 10:21 # electric
    На скамейке все львы толстые.

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  3. firmino9 07.01.2019 10:17 # firmino9
    Хорошего игрока подписал Челси

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