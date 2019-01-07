Фрэнк Лэмпард не получит Итана Ампаду
Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард признал свое поражение в стремлении арендовать на вторую половину сезона полузащитника "Челси" Итана Ападу.
В этом сезоне Премьер-Лиги 18-летний Ампаду не сыграл ни минуты за "синих", поэтому Лэмпард попытался задействовать свои связи на "Стэмфорд Бридж", чтобы убедить свой бывший клуб отпустить Итана в аренду. Однако "Челси" предпочел сохранить универсального игрока.
"Мы обращались насчет него, но я не думаю, что он покинет "Челси". Он может сыграть на нескольких позициях, и это делает его таким ценным для любой команды. Поэтому он останется в "Челси".
"Люди думают, что мы были очень активны летом, но фактически мы потратили очень скромную сумму. Я пытаюсь изменить наш стиль с помощью кадров, но это вопрос не одного окна, а двух-трех. Это же окно пройдет тихо для нас", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
07.01.2019 09:00
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