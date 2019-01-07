"Барселона" не хочет продавать Дениса Суареса в "Арсенал"

"Барселона" не хочет продавать полузащитника Дениса Суареса, заполучить которого в это трансферное окно надеется "Арсенал".

Напомним, на днях стало известно, что "канониры" ведут переговоры о приобретении 25-летнего Суареса ориентировочно за 20 миллионов фунтов. Испанские таблоиды и вовсе утверждали, что сделка практически заключена.



Однако Daily Mirror утверждает, что "Барселона" предпочитает сохранить игрока, хотя тот и не проходит в стартовый состав. На "Ноу Камп" надеются уговорить Дениса остаться в клубе хотя бы до конца сезона.



Вместе с тем попытки "Барселоны" сохранить Суареса могут оказаться тщетны, ведь контракт Дениса содержит пункт об отступных. Но для этого "Арсеналу" пришлось бы сразу купить игрока, а не взять в аренду с последующим выкупом, как планируют на "Эмирейтс".