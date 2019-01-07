Фил Фоден не уйдет в аренду в январе

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден не уйдет в аренду в зимнее трансферное окно.

В воскресенье против "Ротерхэма" в рамках 3-го раунда Кубка Англии Фоден всего лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "горожан". Доверие тренера Хосепа Гвардиолы 18-летний англичанин оправдал своим дебютным голом за клуб.



После победы со счетом 7:0 над представителем Лиги Один Гвардиола выразил уверенность, что Фоден сможет развиваться, не уходя за практикой в другой клуб.



"Отправить Фила Фодена в аренду? Ни за что, это невозможно, он останется с нами на много лет".



"Думаю, парни, которые приходят из академии и тренируются с этими игроками, учатся каждый здесь — больше, чем я это могу выразить словами. Если он играет, значит мы верим, что он может за нас играть. Совсем не потому, что он фанат "Манчестер Сити" или славный малый — нет, мы верим, что ему это по плечу", — цитирует Гвардиолу The Independent.