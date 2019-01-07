Клопп: "Кейта пока не тот, что был в Лейпциге"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что полузащитник Наби Кейта пока не достиг уровня, который он демонстрировал в своем предыдущем клубе.

Перебравшись на "Энфилд" прошлым летом из "РБ Лейпциг" за 52.75 миллионов фунтов, Кейта достаточно ярко начал свою английскую карьеру, однако очень скоро у Наби случился спад.



Проблемы со здоровьем и физической формой позволили 23-летнему гвинейцу отметиться только 10 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" с учетом всех соревнований. Последний раз Наби выходил на поле еще против "Вулверхэмптона" 21 ноября.



Ожидается, что Кейта получит свой против все тех же "волков" в рамках Кубка Англии в понедельник вечером. В преддверии этого матча Клопп выразил свою поддержку подопечному, которому, как он считает, не хватает уверенности в себе.



"Дело не в травме, нет. Просто иногда так бывает. Я разговаривал с Наби. Все нормально. Я совершенно доволен Наби, но может ли он быть немного увереннее в матчах? Да. Он тот же игрок, что и в свое лучшее время в Лейпциге? Нет. Но он все еще адаптируется, и нужно это учесть".



"В начале сезона каждый мог видеть, насколько блестяще он играл. Он великолепно провел матч против "Тоттенхэма". Мы немного изменили свою игру около матча с ПСЖ — я не помню, когда точно — и парням пришлось привыкать к этому. Затем он получил небольшую травму здесь, небольшую травму там, но он великолепный игрок, и я счастлив обладать им. Хорошо, что он у нас есть, и я предвкушаю наше совместное будущее".



"Я каждый день убеждаюсь, что он еще столь многое может нам дать, он может так сильно влиять на каждый матч. Поэтому все хорошо. Нет никаких особенных причин, почему он не играл. Просто другие парни тоже были в великолепны. Мой выбор зависел от позиционирования игроков, от схемы и тому подобных вещей. Это исключительно футбольные решения. У нас нет никаких сомнений насчет этого парня, он выдающийся игрок", — цитирует Клоппа The Guardian.