Светская хроника за понедельник

"Челси" готов сделать предложение по Эдинсону Кавани. "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение Костаса Маноласа в конце сезона. Роман Абрамович мог купить "Арсенал" или "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" готов предложить 50 миллионов фунтов за нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (Daily Express)



"Челси" все ближе к покупке нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, принадлежащего "Ювентусу". Альваро Мората при этом отправится в аренду в "Милан". (The Sun)



"Борнмут" не продаст нападающего Каллума Уилсона в "Челси" в январе. (Daily Mirror)



"Челси" согласился продать защитника Давиде Дзаппакосту в "Лацио" за 13 млн. фунтов. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" сразится с "Ливерпулем" и "Реалом" за оцениваемого в 45 млн. фунтов защитника "Порту" Эдера Милитао. (The Sun)



"Юнайтед" может выкупить защитника "Ромы" Костаса Маноласа за 32 млн. фунтов по окончании сезона. (Gazzetta dello Sport)



"Интер" может сделать предложение по капитану "Юнайтед" Антонио Валенсии в случае расставания с Мирандой. (Sky Sports)



"Валенсия" и "Атлетико" заинтересованы в нападающем "Юнайтед" Алексисе Санчесе. (El Gol Digital)



Алексис Санчес может вернуться в "Арсенал". (Daily Express)



"Арсенал" отчаялся переманить Дженгиза Ундера после того, как "Рома" установила цену в 45 млн. фунтов за свою звезду. (Daily Mirror)



Защитник "Вест Хэма" Рис Оксфорд, которого сватали в менхенгладбахскую "Боруссию", может перейти в "Арсенал" следующим летом. (Daily Mirror)



Полузащитник Адам Лаллана не покинет "Ливерпуль" в январе. (Sky Sports)



"Фулхэм" может предложить 15 млн. фунтов за нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. (The Sun)



"Вест Хэм" договаривается об обмене своего нападающего Энди Кэрролла на полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви. (The Sun)



Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли откажется от перехода в "Ньюкасл". (Daily Mirror)



"Эвертон" следит за защитником "Аталанты" и молодежной сборной Италии Джанлукой Манчини. (Daily Mirror)



Другое



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес пока не начинал переговоры о новом контакте, хотя его действующий истекает в конце сезона. (Newcastle Chronicle)



Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что не может стать тренером, поскольку очень ценит семейную жизнь. (Liverpool Echo)



"Кристал Пэлас" начнет расследование в отношении своего голкипера Уэйна Хеннесси, который изобразил нацистское приветствие на снимке одноклубника в инстаграме. (Daily Mirror)



Брак экс-капитана "Юнайтед" Уэйна Руни может оказаться под угрозой из-за истории с арестом в аэропорту Вашингтона. (Daily Mirror)



Перед тем, как стать владельцем "Челси", Роман Абрамович задумывался о покупке "Арсенала" и "Тоттенхэма". Но насчет "канониров" финансовые советники ошибочно сообщили ему, что клуб не продается, а в случае со "шпорами" российскому олигарху не понравились окрестности "Уайт Харт Лэйн". "Это хуже Омска", — заявил Абрамович, двигаясь по Тоттенхэм Хай Роуд на встречу с президентом "Тоттенхэма". (The Sun)



Болельщики "Ливерпуля" обвинили в поражении от "Сити" размер травы на "Этихад". Утверждается, что агрономы "горожан" специально увеличили травяной покров, чтобы не позволить "красным" играть в своем стиле. (The Anfield Wrap)