"Сити" продал Браима Диаса в "Реал"

Браим Диас "Реал" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Сити" Браима Диаса. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Несмотря на весь свой талант, 19-летний Диас так ни разу и не получил места в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги. А если учесть, что контракт Браима истекал уже в конце сезона, можно сказать, что "Сити" заключил достаточно выгодную для себя сделку.

Как уточняет The Telegraph, "Сити" сразу получит за Диаса 15.5 млн. фунтов, а еще 6.5 млн. предусмотрены в виде бонусов. Также "горожане" будут претендовать на 15% от последующей продажи Браима, но если испанец отправится из "Реала" в "Манчестер Юнайтед", эта доля возрастет до 40%.

Игрок юношеской сборной Испании уже согласовал с "Реалом" контракт на шесть с половиной лет, и сделка будет окончательно оформлено после прохождения Диасом медицинского обследования на "Сантьяго Бернабеу" в понедельник.

Добавим, что Диас находился в системе "Сити" с 14 лет, перебравшись в академию английского клуба из родной "Малаги". Всего Браим сыграл 14 матчей за "горожан", последним из которых стал четвертьфинал Кубка Лиги против "Лестера".


Метки Диас, Манчестер Сити, Реал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2019 00:05

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  1. ccchelsea 07.01.2019 00:20 # ccchelsea
    А вот и Азарчик в Реал приехал.

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  2. farot 07.01.2019 00:16 # farot
    с Эдегором будут одну виллу на двоих снимать

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  3. only--liverpool 07.01.2019 00:08 # only--liverpool
    Короли на троне

    1 Ливерпуль 21 54

    Источник: http://fapl.ru/users/only--liverpool/

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  4. jesus33 07.01.2019 00:07 # jesus33
    Ни разу не выходил на поле в АПЛ - 22 ляма фунтов стерлингов.
    ПРосто гениальные руководители работают у КОРОЛЕЙ.

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