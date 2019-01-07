"Сити" продал Браима Диаса в "Реал"

"Реал" подтвердил приобретение вингера "Манчестер Сити" Браима Диаса. Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Несмотря на весь свой талант, 19-летний Диас так ни разу и не получил места в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги. А если учесть, что контракт Браима истекал уже в конце сезона, можно сказать, что "Сити" заключил достаточно выгодную для себя сделку.



Как уточняет The Telegraph, "Сити" сразу получит за Диаса 15.5 млн. фунтов, а еще 6.5 млн. предусмотрены в виде бонусов. Также "горожане" будут претендовать на 15% от последующей продажи Браима, но если испанец отправится из "Реала" в "Манчестер Юнайтед", эта доля возрастет до 40%.



Игрок юношеской сборной Испании уже согласовал с "Реалом" контракт на шесть с половиной лет, и сделка будет окончательно оформлено после прохождения Диасом медицинского обследования на "Сантьяго Бернабеу" в понедельник.



Добавим, что Диас находился в системе "Сити" с 14 лет, перебравшись в академию английского клуба из родной "Малаги". Всего Браим сыграл 14 матчей за "горожан", последним из которых стал четвертьфинал Кубка Лиги против "Лестера".