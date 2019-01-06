Гвардиола надеется, что Де Брюйне поможет "Сити" перегнать "Ливерпуль"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что набирающий форму после травмы Кевин Де Брюйне придаст импульс команде во второй половине сезона.

В этом сезоне 27-летний Де Брюйне перенес две тяжелых травмы колена, а два последних матча пропустил из-за мышечного повреждения.



В воскресенье Кевин вернулся в стартовый состав "горожан" и поспособствовал победе над "Ротерхэмом" со счетом 7:0 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



Гвардиола видит и положительный момент в том, что его подопечный так долго отсутствовал, ведь теперь Де Брюйне свеж и полон сил.



"Я много раз говорил, насколько Кевин важен для нас. Без него прошлый сезон, может быть, и не получился бы таким, каким получился".



"Пока что мы невероятно выступаем в плане результатов, но у нас есть конкурент, который делает это еще лучше. 50 очков — это невероятное достижение, громадное".



"Однако до сих пор наш конкурент выступал лучше, чем выступали мы без Кевина. Теперь Кевин вернулся, у него свежий разум и свежие ноги, и я надеюсь, он придаст нам изобретательности возле чужих ворот. Сегодня он был нашим капитаном и показал, почему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.