Гвардиола надеется, что Де Брюйне поможет "Сити" перегнать "Ливерпуль"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что набирающий форму после травмы Кевин Де Брюйне придаст импульс команде во второй половине сезона.
В этом сезоне 27-летний Де Брюйне перенес две тяжелых травмы колена, а два последних матча пропустил из-за мышечного повреждения.
В воскресенье Кевин вернулся в стартовый состав "горожан" и поспособствовал победе над "Ротерхэмом" со счетом 7:0 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Гвардиола видит и положительный момент в том, что его подопечный так долго отсутствовал, ведь теперь Де Брюйне свеж и полон сил.
"Я много раз говорил, насколько Кевин важен для нас. Без него прошлый сезон, может быть, и не получился бы таким, каким получился".
"Пока что мы невероятно выступаем в плане результатов, но у нас есть конкурент, который делает это еще лучше. 50 очков — это невероятное достижение, громадное".
"Однако до сих пор наш конкурент выступал лучше, чем выступали мы без Кевина. Теперь Кевин вернулся, у него свежий разум и свежие ноги, и я надеюсь, он придаст нам изобретательности возле чужих ворот. Сегодня он был нашим капитаном и показал, почему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
06.01.2019 23:00
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Короли на троне
1 Ливерпуль 21 54
Источник: http://fapl.ru/users/only--liverpool/
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Кевин может по 10 ассистов за игру делать, но пока Ливерпуль не оступится пару раз, это не поможет
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Пока что мы невероятно выступаем в плане результатов, но у нас есть конкурент, который делает это еще лучше.И этим всё сказано.
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Как то пофик
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Кризисные КОРОЛИ без своего лучшего игрока идут на равных с пиковым залупулем, который показывает лучшуую свою игру за 117 лет.
С Кевином у залупуля нет никаких шансов против КОРОЛЕЙ.
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