Гвардиола надеется, что Де Брюйне поможет "Сити" перегнать "Ливерпуль"

Кевин Де Брюйне Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что набирающий форму после травмы Кевин Де Брюйне придаст импульс команде во второй половине сезона.

В этом сезоне 27-летний Де Брюйне перенес две тяжелых травмы колена, а два последних матча пропустил из-за мышечного повреждения.

В воскресенье Кевин вернулся в стартовый состав "горожан" и поспособствовал победе над "Ротерхэмом" со счетом 7:0 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Гвардиола видит и положительный момент в том, что его подопечный так долго отсутствовал, ведь теперь Де Брюйне свеж и полон сил.

"Я много раз говорил, насколько Кевин важен для нас. Без него прошлый сезон, может быть, и не получился бы таким, каким получился".

"Пока что мы невероятно выступаем в плане результатов, но у нас есть конкурент, который делает это еще лучше. 50 очков — это невероятное достижение, громадное".

"Однако до сих пор наш конкурент выступал лучше, чем выступали мы без Кевина. Теперь Кевин вернулся, у него свежий разум и свежие ноги, и я надеюсь, он придаст нам изобретательности возле чужих ворот. Сегодня он был нашим капитаном и показал, почему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 07.01.2019 00:05 # only--liverpool
    Короли на троне
    1 Ливерпуль 21 54

    Источник: http://fapl.ru/users/only--liverpool/

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  2. bes-ter 07.01.2019 00:00 # bes-ter
    Кевин может по 10 ассистов за игру делать, но пока Ливерпуль не оступится пару раз, это не поможет

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  3. merphi 06.01.2019 23:42 # merphi
    Пока что мы невероятно выступаем в плане результатов, но у нас есть конкурент, который делает это еще лучше.И этим всё сказано.

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  4. chelsiukpro 06.01.2019 23:17 # chelsiukpro
    Как то пофик

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  5. jesus33 06.01.2019 23:04 # jesus33
    Кризисные КОРОЛИ без своего лучшего игрока идут на равных с пиковым залупулем, который показывает лучшуую свою игру за 117 лет.
    С Кевином у залупуля нет никаких шансов против КОРОЛЕЙ.Пользователь получил предупреждение

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