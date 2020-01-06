"Турецкий Месси" открыт к переходу в "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник "Трабзонспора" Абдулкадир Омур подтвердил, что заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

В воскресенье издание Daily Mirror опубликовало материал о том, что "красные" начали искать преемника для Лалланы, который некогда был важнейшим игроком для главного тренера Юргена Клоппа, но из-за травм утратил свою значимость и в этом сезоне почти не играет.



Целью номер один "Ливерпуль", чтобы в перспективе заменить Лаллану, которому в конце сезона исполнится 31 год, был назван 19-летний Омур, которого на родине нарекли "турецким Лионелем Месси".



Оцениваемый в 27 миллионов фунтов игрок отреагировал на эти слухи и дал понять, что не отказался бы от возможности присоединиться к лидерам Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — очень важный клуб, но интересы "Трабзонспора" — превыше всего. Если мой клуб скажет мне, что я могу уйти, я уйду. Если они скажут мне, что я должен остаться, я останусь. Время покажет".



"Мой приоритет — "Трабзонспор", но у меня есть мечта поиграть в Европе. Надеюсь, однажды я смогу ее исполнить. Я мечтаю добиться успеха здесь, а затем отправиться в Европу", — сообщил Омур CNN Turk.



