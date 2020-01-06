"Турецкий Месси" открыт к переходу в "Ливерпуль"
Атакующий полузащитник "Трабзонспора" Абдулкадир Омур подтвердил, что заинтересован в переходе в "Ливерпуль".
В воскресенье издание Daily Mirror опубликовало материал о том, что "красные" начали искать преемника для Лалланы, который некогда был важнейшим игроком для главного тренера Юргена Клоппа, но из-за травм утратил свою значимость и в этом сезоне почти не играет.
Целью номер один "Ливерпуль", чтобы в перспективе заменить Лаллану, которому в конце сезона исполнится 31 год, был назван 19-летний Омур, которого на родине нарекли "турецким Лионелем Месси".
Оцениваемый в 27 миллионов фунтов игрок отреагировал на эти слухи и дал понять, что не отказался бы от возможности присоединиться к лидерам Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — очень важный клуб, но интересы "Трабзонспора" — превыше всего. Если мой клуб скажет мне, что я могу уйти, я уйду. Если они скажут мне, что я должен остаться, я останусь. Время покажет".
"Мой приоритет — "Трабзонспор", но у меня есть мечта поиграть в Европе. Надеюсь, однажды я смогу ее исполнить. Я мечтаю добиться успеха здесь, а затем отправиться в Европу", — сообщил Омур CNN Turk.
06.01.2019 22:00
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Последние комментарии:
А ведь правда похож
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Даже по видео не о чем игрок
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осталось купить индийского, афганского и иранского.
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Альпийский, Арабский, а теперь еще и Турецкий!
В Барсе всего один Месси, у нас их целых 3 будет! Ну что за топари наш Ливерпуль!
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Ничего особенного, надеюсь не возьмут
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глорик Челси видево нарезал, вестимо.
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турецкий марин
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нееее
лучше Бейли с Байера цеплять через пару лет
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Заебок, одобрямс.
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Да нам сначала бы от сербского месси избавиться.
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азар просто тень этого топаря
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Ебипетский, Сенегальский, Турецкий...
Колбасы бывают разные
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xa xaxaxa :)
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Ну только турецких Месси и может покупать Ливерпуль.
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Чё за топарь?
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