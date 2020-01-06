"Турецкий Месси" открыт к переходу в "Ливерпуль"

Абдулкадир Омур Атакующий полузащитник "Трабзонспора" Абдулкадир Омур подтвердил, что заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

В воскресенье издание Daily Mirror опубликовало материал о том, что "красные" начали искать преемника для Лалланы, который некогда был важнейшим игроком для главного тренера Юргена Клоппа, но из-за травм утратил свою значимость и в этом сезоне почти не играет.

Целью номер один "Ливерпуль", чтобы в перспективе заменить Лаллану, которому в конце сезона исполнится 31 год, был назван 19-летний Омур, которого на родине нарекли "турецким Лионелем Месси".

Оцениваемый в 27 миллионов фунтов игрок отреагировал на эти слухи и дал понять, что не отказался бы от возможности присоединиться к лидерам Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — очень важный клуб, но интересы "Трабзонспора" — превыше всего. Если мой клуб скажет мне, что я могу уйти, я уйду. Если они скажут мне, что я должен остаться, я останусь. Время покажет".

"Мой приоритет — "Трабзонспор", но у меня есть мечта поиграть в Европе. Надеюсь, однажды я смогу ее исполнить. Я мечтаю добиться успеха здесь, а затем отправиться в Европу", — сообщил Омур CNN Turk.


Метки видео, Ливерпуль, Омур, Трабзонспор

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 06.01.2019 22:40 # chr1s8rown
    А ведь правда похож

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  2. tigerpool 06.01.2019 22:40 # tigerpool
    Даже по видео не о чем игрок

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  3. manutd-20champ 06.01.2019 22:33 # manutd-20champ
    осталось купить индийского, афганского и иранского.

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  4. pistolero-lfc 06.01.2019 22:28 # pistolero-lfc
    Альпийский, Арабский, а теперь еще и Турецкий!
    В Барсе всего один Месси, у нас их целых 3 будет! Ну что за топари наш Ливерпуль!

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  5. kolyandr 06.01.2019 22:23 # kolyandr
    Ничего особенного, надеюсь не возьмут

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  6. alexomck 06.01.2019 22:19 # alexomck
    глорик Челси видево нарезал, вестимо.

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  7. farot 06.01.2019 22:19 # farot
    турецкий марин

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  8. melwood-lfc 06.01.2019 22:19 # melwood-lfc
    нееее
    лучше Бейли с Байера цеплять через пару лет

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  9. only--liverpool 06.01.2019 22:15 # only--liverpool
    Заебок, одобрямс.

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  10. fanstevengerrard 06.01.2019 22:12 # fanstevengerrard
    Да нам сначала бы от сербского месси избавиться.

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  11. blackdreamer 06.01.2019 22:06 # blackdreamer
    азар просто тень этого топаря

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  12. chelsea-69 06.01.2019 22:04 # chelsea-69
    Ебипетский, Сенегальский, Турецкий...
    Колбасы бывают разные

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  13. chelsiukpro 06.01.2019 22:04 # chelsiukpro
    xa xaxaxa :)

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  14. suddenly 06.01.2019 22:03 # suddenly
    Ну только турецких Месси и может покупать Ливерпуль.

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  15. electric 06.01.2019 22:03 # electric
    Чё за топарь?

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