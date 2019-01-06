Моуриньо отказал "Бенфике" и ждет предложений от топ-клубов
Жозе Моуриньо отверг возможность немедленно вернуться к работе после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", отказав "Бенфике".
Напомним, клуб с "Олд Траффорд" прекратил сотрудничество с Моуриньо 18 декабря. С тех пор "красные дьяволы" сыграли пять матчей и одержали пять побед при временщике Оле Гуннаре Сульшере.
Естественно, тренер такого калибра, как Моуриньо, не мог долго оставаться без предложений о работе. И одним из первых вернуться к бровке Жозе позвал лиссабонский клуб, сообщает Sky Sports.
Однако Моуриньо решил, что на данной стадии своей карьеры ему еще слишком рано возвращаться в португальский футбол, где он с успехом тренировал "Порту".
Утверждается, что в данный момент Жозе открыт к лишь предложениям от больших европейских клубов. Согласно слухам, о возвращении 55-летнего специалиста задумывается "Реал".
06.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
Кто после всего этого захочет его? Конфликты и автобусы неизбежны, да еще и зарплата немаленькая
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Пакет в МЮ, Моур в ПТХ.
Ротирование %101
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В МЮ!
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Там МЮ тренера ищет на следующий сезон.
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В Челси его
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вот так то!
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