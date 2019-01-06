Моуриньо отказал "Бенфике" и ждет предложений от топ-клубов

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо отверг возможность немедленно вернуться к работе после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", отказав "Бенфике".

Напомним, клуб с "Олд Траффорд" прекратил сотрудничество с Моуриньо 18 декабря. С тех пор "красные дьяволы" сыграли пять матчей и одержали пять побед при временщике Оле Гуннаре Сульшере.

Естественно, тренер такого калибра, как Моуриньо, не мог долго оставаться без предложений о работе. И одним из первых вернуться к бровке Жозе позвал лиссабонский клуб, сообщает Sky Sports.

Однако Моуриньо решил, что на данной стадии своей карьеры ему еще слишком рано возвращаться в португальский футбол, где он с успехом тренировал "Порту".

Утверждается, что в данный момент Жозе открыт к лишь предложениям от больших европейских клубов. Согласно слухам, о возвращении 55-летнего специалиста задумывается "Реал".


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1440

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  1. ilovemanutd 06.01.2019 21:12 # ilovemanutd
    Кто после всего этого захочет его? Конфликты и автобусы неизбежны, да еще и зарплата немаленькая

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  2. vyrentz 06.01.2019 21:06 # vyrentz
    Пакет в МЮ, Моур в ПТХ.
    Ротирование %101

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  3. mikkiynwa 06.01.2019 20:59 # mikkiynwa
    В МЮ!

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  4. ccchelsea 06.01.2019 20:33 # ccchelsea
    Там МЮ тренера ищет на следующий сезон.

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  5. januzaj00 06.01.2019 20:30 # januzaj00
    В Челси его

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  6. mancunia-planet 06.01.2019 20:07 # mancunia-planet
    вот так то!

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