Джермейн Дефо сменил "Борнмут" на "Рейнджерс"
Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо официально присоединился к "Рейнджерс" на правах 18-месячной аренды.
В этом сезоне Дефо принял участие только в восьми матчах за "вишенок", а свой последний гол забивал еще в марте. Не желая мириться с местом на лавке, 36-летний Джермейн отправился в Глазго к своему бывшему партнеру по сборной Англии Стивену Джеррарду, который вот уже полгода тренирует "Рейнджерс".
Как отмечает Sky Sports, "Борнмут" сохранил за собой опцию по досрочному возвращению экс-нападающего "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Сандерленда" и "Портсмута" из аренды — следующим летом или в январе 2020.
"Я рад, что могу приветствовать Джермейна в "Рейнджерс". Он исключительно талантливый нападающий и обладает громадным опытом, забивая в каждом клубе, за который он выступал", — сообщил Джеррард.
Добавим, что заменой для Дефо в "Борнмуте" станет приобретенный у "Ливерпуля" за 19 миллионов фунтов Доминик Соланке.
06.01.2019 19:40
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