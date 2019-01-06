Джермейн Дефо сменил "Борнмут" на "Рейнджерс"

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо официально присоединился к "Рейнджерс" на правах 18-месячной аренды.

В этом сезоне Дефо принял участие только в восьми матчах за "вишенок", а свой последний гол забивал еще в марте. Не желая мириться с местом на лавке, 36-летний Джермейн отправился в Глазго к своему бывшему партнеру по сборной Англии Стивену Джеррарду, который вот уже полгода тренирует "Рейнджерс".



Как отмечает Sky Sports, "Борнмут" сохранил за собой опцию по досрочному возвращению экс-нападающего "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Сандерленда" и "Портсмута" из аренды — следующим летом или в январе 2020.



"Я рад, что могу приветствовать Джермейна в "Рейнджерс". Он исключительно талантливый нападающий и обладает громадным опытом, забивая в каждом клубе, за который он выступал", — сообщил Джеррард.



Добавим, что заменой для Дефо в "Борнмуте" станет приобретенный у "Ливерпуля" за 19 миллионов фунтов Доминик Соланке.