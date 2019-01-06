Погба не поехал с "Юнайтед" в Дубай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поехал с командой на тренировочный сбор в Дубай из-за травмы ноги.

Это повреждение самый дорогой игрой в истории клуба с "Олд Траффорд" получил в единоборстве с полузащитником Джонджо Шелви во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую среду.



В результате 25-летний француз пропустил субботний поединок 3-го раунда Кубка Англии против "Рединга", после которого тренер Оле Гуннар Сульше увез свою команду — тяжело работать, а не отдыхать, как он сам заявил — в Дубай.



Как сообщает Sky Sports, Погба остался дома и проходит реабилитацию на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. Однако эта травма не носит серьезного характера и участию Поля в матче следующего уикенда против "Тоттенхэма" не угрожает.